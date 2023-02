Tosset rødt kort: - Han skal være klogere

FC Midtjyllands Henrik Dalsgaard er ikke i tvivl om, at en bestemt episode allerede i første halvleg punkterede opgøret for midtjyderne

FC Midtjyllands Europa-eventyr tog mere form som et mareridt i torsdagens 0-4 nederlag til Sporting.

Ikke alene er det en ydmygelse at tabe med disse cifre på hjemmebane - ét af målene var endda et komisk selvmål, der ikke just fremviser dansk fodbolds bedste side over for resten af fodboldeuropa.

Men ifølge hjemmeholdets Henrik Dalsgaard er det en anden episode, der allerede i første halvleg koster midtjyderne kampen.

- Det er det røde kort, der spænder ben for det projekt, vi havde gang i, siger Dalsgaard til Ekstra Bladet efter opgøret.

Det omtalte røde kort må siges at høre til den snotdumme kategori.

To gule kort på to minutter. Farvel, Paulinho. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Det blev givet til Paulinho, der efter 38 minutter modtog sit andet gule kort - blot to minutter før havde han raget det første til sig.

- Han (Paulinho, red.) skal selvfølgelig være klogere, siger Dalsgaard om sin brasilianske holdkammerat.

Annonce:

- En ting er, at han får det første gule kort. Det er sket for os alle sammen. Så må han ikke få nummer to to minutter efter. Der skal han være klogere, og det var han ikke. Og det kom vi til at lide under i dag.

FC Midtjylland var kun bagud med et enkelt mål, da Paulinho så rødt.

Stefan Gartenmann stod - desværre - for aftenens sidste mål, da han trillede bolden i eget net. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Men efter pausen blev eventyret stille og roligt punkteret, og mareridtet kulminerede med Stefan Gartenmanns pinagtige selvmål fem minutter før tid.

- Vi skulle have brugt 11 mand i dag. Det er der ingen tvivl om, konkluderer Henrik Dalsgaard.