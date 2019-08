Total Brøndby-nedsmeltning: Tæt på europæisk exit

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Brøndby har fået sin helt egen Kaiser- Dominik Kaiser, men det er ikke nok, når man samtidig laver tre graverende forsvarsfejl og scorer selvmål.

Den 30-årige tysker blev dobbelt målscorer i 2-4 nederlaget mod Braga, men det var ikke nok. Der skal nu et stort mirakel til, hvis Brøndbys europæiske drøm skal levevidere. Men når det er sagt skal der også et mindre mirakel til, hvis de blågule skal kvalificere sig til play-off runden til Europa League gruppespillet.

2-4 på hjemmebane foran 15.642 tilskuere mod et af topholdene fra Portugal var dødsstødet i Europa. Brøndby faldt først til sidst. Braga scorede til 3-2 kort før de 90 minutter udløb, da Paulus Arajuuri tabte en hovedstødsduel, der sikrede en friløber til Ricardo Horta. Siden lavede Hjörtur Hermansson selvmål i sekunderne før sidste dommerfløjt.

Tæt på hattrick

Brøndby var bedst efter pausen og jagtede intensivt sejren. Dominik Kaiser var tæt på at score sit tredje mål, da han i feltet måtte se Mattheus ud i fuld længde for at afværge skudforsøget.

Mod slutningen for søgte Josip Radosevic sig fra kanten af straffesparksfeltet, men også her var Braga-keeperen på sin plads.

Stemningen på Brøndby Stadion nåede slet ikke samme højder som for én uge siden, da Brøndby besejrede polske Lechia Gdansk.

Store, mørke skyer trak op over Brøndby Stadion lige før opgøret mod Braga skulle begynde, men det var ikke varsel der gav grund til bekymring. For hjemmeholdet startede bedst i et opgør, hvor Niels Frederiksen havde skiftet ud på hele seks pladser i forhold til søndagens 1-2 nederlag mod Horsens.

Kamil Wilczek havde bolden i mål allerede i kampens indledende fase, men scoringen blev korrekt annulleret for offside.

Fantastisk scoring

Brøndby kom i front efter et kvarters spil. Efter et hjørnespark havnede bolden ude i straffesparksfeltets venstre side, hvor Dominik Kaiser firsttimmede bolden som et projektil i modsatte målhjørne. Bolden sneg sig ind mellem målstængerne helt oppe i krydset. En sublim scoring og et af de flotteste mål scoret af Brøndby i flere år. Det var en verdensklasse-scoring af den tyske motor.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen sagde efter nederlaget til Horsens, at Brøndby i fremtiden kun vil gå efter markante forstærkninger til truppen. Det er slut med at hente leverpostej-spillere til Vestegnen.

Amatørfejl

Men på banen mod Braga lignede flere af de gulblusede en flok leverpostej-spillere før pausen. Der blev lavet graverende amatørfejl, der ikke er råd til, hvis drømme og forhåbninger om europæisk gruppespille skal indfries.

I to tilfælde indenfor ganske få minutter lavede Brøndby store, personlige fejl, der ikke hører hjemme blandt professionelle fodboldspillere.

Først stod Hjörtur Hermannsson på den forkerte side af sin mand, så Paulinho med hovedet dirigerede bolden i mål til 1-1.

Ganske kort efter gik klappen fuldstændig ned for Josip Radosevic. Han modtog bolden på Brøndbys banehalvdel i en situation, hvor han var upresset. I stedet for at sende bolden fremad banen serverede han den for André Horta på kanten af feltet. Portugiseren scorede sikkert uden chance for Marvin Schwäbe.

To unødvendige mål og to direkte foræringer fra Brøndby.

Sad på spillet

På trods af nedturen før pausen, fik Brøndby ny energi og gejst i pausen til at sætte et massivt tryk på gæster i anden halvleg.

Niels Frederiksens tropper dominerede og kontrollerede hovedparten af de sidste 45 minutter, hvor Dominik Kaiser udlignede til 2-2 i begyndelsen af halvlegen efter et fint oplæg fra Anthony Jung.

Scouts fra blandt andet Wolverhampton, Bordeaux, Frankfurt og Manchester United fik set, at der hos Brøndby her og nu kun er et ekstraordinært gear hos Dominik Kaiser. Men tyskeren er 30 år og uinteressant for andre klubber.

