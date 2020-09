Totalt kaos før AGF's næste Europa-kamp

AGF's videre færd i Europa League er kastet ud i kaos inden næste runde.

De Hvide står til at møde vinderen af opgøret mellem Nömme Kalju, Estland og NS Mura, Slovenien.

Spørgsmålet er imidlertid, om AGF overhovedet kommer i aktion.

Opgøret er nemlig kastet ud i uvished, efter det estiske hold er blevet ramt af en decideret corona-storm. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er syv spillere på det estiske hold testet positive for covid-19 i UEFA's officielle test.

I sidste uge blev opgøret mod NS Mura udsat grundet én positiv test blandt Kalju-spillerne. Siden har holdet været isoleret på hotel, men det har ikke været gavnligt for bekæmpelsen af udbruddet, hvilket smitte-eksplosionen udtrykker.

NS Mura fik også testet en spiller positiv op mod det planlagte møde i sidste uge, og det betød, kampen blev udsat, da estiske krav sendte spilleren og den slovenske trup i isolation, såfremt de kom til Tallinn.

I stedet blev kampen udsat og flyttet til neutral grund i Budapest, som UEFA's retningslinjer for de europæiske turneringer giver mulighed for.

Kampen er programsat til næste torsdag, 10. september, men Nömme Kalju forventes at blive hjemme grundet det store udbrud.

Derfor hænger AGF's videre færd i turneringen nu sammen med, om NS Mura har bedre styr på smitten. Der er endnu ingen meldinger om de seneste tests i den slovenske klub.

NS Mura var på forhånd favoritter til at gå videre i Europa League, og alt peger nu mod, at slovenerne bliver AGF's næste modstander, men viser smittespredningen sig også at være stor i Mura-truppen, så kan kampen i yderste konsekvens ende med helt at blive streget, og AGF vil avancere uden kamp.

