Tottenhams stjerner slog til

Trods en lidt skuffende anden halvleg har José Mourinhos Tottenham sat kursen mod ottendedelsfinalerne af Europa League med en 4-1-sejr ude mod østrigske Wolfsberger AC.

På 20 gyldne minutter i første halvleg bragte Tottenhams frontrio med et mål hver holdet på 3-0 i det første af to opgør.

Først satte Son Heung-min panden på et indlæg fra Gareth Bale, dernæst trak Bale selv ind i banen og trykkede bolden ind med venstrefoden, inden Lucas Moura afsluttede den gode periode med en lille dribletur og scoring i feltet.

Danske Pierre-Emile Højbjerg havde fået en sjælden pause og startede opgøret på bænken.

Han kom først ind efter 77 minutter, da Mourinho ville have lidt mere stabilitet ind på holdet, efter at Tottenham var faldet i tempo og koncentration efter pausen.

Michael Liendl åbnede opgøret en smule med en straffesparksreducering ti minutter efter pausen, og midtvejs i halvlegen hamrede hjemmeholdet bolden på undersiden af overliggeren.

Den forskrækkelse så ud til at vække gæsterne en smule fra dvalen. Og Mourinho var ikke tilfreds med, hvad han så.

Retfærdigvis skal det siges, at Totenham også havde tilløb til 4-1-scoringen. Den kom få minutter før tid.

Son Heung-min og Gareth Bale var begge blandt målscorerne, da Tottenham lagde fundamentet til europæisk avancement i Østrig. Foto: Bernadett Szabo/Reuters

Angriberen Vinicius havde i pausen erstattet Son Heung-min i frontkæden. Han fik dirigeret bolden i nettet tæt under mål, efter et opspil hvor Højbjerg var blandt arkitekterne.

Dermed er det svært at forestille, at Tottenham smider den samlede sejr i egen hule om en uge.

Det mest bemærkelsesværdige resultat kom i Schweiz, hvor Young Boys lidt overraskende var foran 3-0 ved pausen mod Bayer Leverkusen.

Tyskerne leverede dog et flot comeback i anden halvleg og kom på 3-3 - kun for at se Young Boys tage sejren på 4-3 i sidste minut.

Fabelagtigt United-show: Europæiske tæsk

Bizar optakt: Schmeichel holdt hovedet koldt

Danske Champions League-pladser i fare