Tre betjente såret i sammenstød under Europa League-kamp

Tre betjente blev såret, da der torsdag aften udbrød uro på tilskuerpladserne til Europa League-kampen mellem Marseille og Galatasaray.

Kampen måtte afbrydes i cirka otte minutter i slutningen af første halvleg, da tilskuere i den ende, hvor Galatasarays fans befandt sig, begyndte at kaste med forskellige objekter.

De inkluderede blandt andet røgbomber og fyrværkeri. Det oplyser flere unavngivne kontrollører efter kampen.

Der udbrød også slagsmål mellem grupper af rivaliserende fans, inden roen blev genoprettet.

- I aften skulle der bruges 550 politibetjente for at afvikle en fodboldkamp. Tre af dem blev såret, og de har min fulde støtte, skriver Frederique Camilleri, der er politikommissær i departementet Bouches-du-Rhône, på Twitter.

Tyrkisk forbud

Kampen var på forhånd udset som et højrisikoopgør. Derfor havde fans af Galatasaray fået forbud mod at rejse til Marseille fra Tyrkiet.

Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

Foto: Eric Gaillard/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Eric Gaillard/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

Foto: Daniel Cole/Ritzau Scanpix

Storklubben fra Istanbul har dog tusindvis af fans over hele Europa, og de kunne stadig finde vej til lægterne på Stade Vélodrome.

På billeder uden for stadion kan man se, hvordan politiet efter kampen måtte tage tåregas i brug for at adskille de to holds tilhængere på ny.

Men på et pressemøde efter opgøret nedtoner Galatasarays træner, Fatih Terim, alligevel uroen.

- Vores fans er vigtige for os. Jeg bad dem om at forblive rolige. De lyttede til mig, siger han.

Selve kampen mellem de to hold endte 0-0. Det vides endnu ikke, om episoden får konsekvenser for nogle af klubberne.

Det er dog langt fra første gang, at fans fra de to klubber er involveret i uroligheder.

Så sent som for en uge siden kom en gruppe Marseille-fans i karambolage med fans af klubben Angers, da de invaderede hjemmeholdets bane under opgør mellem de to mandskaber.