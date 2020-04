Tre spilledages karantæne til Michael Santos

Michael Santos får tre spilledages karantæne for sit sammenstød med en official i sekunderne efter FCK's mål mod Celtic

FC Københavns angriber Michael Santos får tre spilledages karantæne af UEFA for at have 'overfaldet en anden person' i kampen mellem Celtic og FC København 1/16-finalen i årets Europa League.

Det meddeler UEFA.

Der opstod tumult, da FC Københavns Pep Biel havde scoret FCKs andet mål i 3-1-triumfen over Celtic.

Den udskældte spanier løb ud for at fejre scoringen med de tilrejsende fans, da en vagt forsøgte at holde Biel tilbage midt i jubel-kaosset. Santos kom løbende til, og han skubbede efterfølgende en politimand til jorden.

Det er den episode, som nu koster FCK-angriberen hele tre spilledages karantæne

Kampen fik også et efterspil, da både Santos og en FCK-steward efterfølgende blev taget med på politistationen og senere sigtet for deres optrin i forbindelse med FCK-jublen.

FCK erklærer sig dog uenig i straffen og overvejer, om straffen skal appelleres. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

- FCK mener, at straffen er for hård, når alle omstændigheder for sammenstødet tages i betragtning.

- Derfor har vi nu bedt UEFA om den skriftlige redegørelse for sanktionen for at kunne vurdere, om kendelsen skal appelleres, skriver FCK.

Straffen til Santos betyder, at han ikke kan være med i FCK's returkamp mod Istanbul Basaksehir og i de to eventuelle kvartfinaler, der måtte vente.

Lige nu er det dog mere end uvist, hvad der er op og ned i europæisk fodbold på grund af de verserende coronakrise.

