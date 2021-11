Trods Brøndby-nedtur: Vores bedste kamp

Klasseforskel!

Så kort kan forskellen skitseres oven på en aften, da Brøndby lugtede til sejrens sødme, men hvor franskmændene skruede op for tempoet og viste klassen, når det var nødvendigt.

For de havde ellers intet at spille for. Førstepladsen var for længst sikret i gruppen.

Men når man får gaver, er det svært ikke at slå til. Lyon straffede Brøndby, når hjemmeholdet lavede dumme begynderfejl. Og det skete flere gange i 1-3 nederlaget.

Først da Blas Riveros begyndte at drible i eget felt, og siden da Kevin Tshiembe blev fanget på flade fødder, da Islam Slimani scorede.

Efter sejre til både FC Midtjylland, Randers og FCK blev Brøndby det eneste danske hold, der tabte i Europa torsdag aften.

Men kvaliteten hos Brøndbys modstander var også markant højere end den, de tre øvrige danske mandskaber mødte i deres opgør.

På trods af nedturen synes Niels Frederiksen alligevel, at der var ting at glæde sig over.

Mikael Uhre blev den første Brøndby-spiller til at score i et europæisk gruppespil i 16 år. Foto: Lars Poulsen

- Vi spillede en god første halvleg, som vi skulle have mere ud af. Når det er sagt, synes jeg, vi spillede vores bedste europæiske kamp, fordi vi skabte mere mod Lyon, end vi har gjort i de foregående kampe, siger Niels Frederiksen og slår fast:

- Men i de afgørende situationer må vi erkende, at Lyon viste kvaliteten. Selv om vi følte, vi var tæt på, var vi alligevel langt fra.

- Jeg håber, at den slags kampe lærer os at træffe de rigtige beslutninger i fremtiden på banen, siger han.

Det startede så lovende, men til sidst tabte Brøndby., da Lyon udnyttede de grove fejl, som hjemmeholdet begik. Foto: Lars Poulsen.

Med sin føringstræffer blev Mikael Uhre faktisk den første Brøndby-målscorer i et europæisk gruppespil i 16 år. Ikke siden Morten Skoubo udlignede mod Espanyol i UEFA Cupen i 2005 har en Brøndby-spiller scoret et mål i et gruppespil.

Nu skal Uhre og holdkammeraterne finde målnæsen frem til om 14 dage mod Sparta Prag.

Brøndby tabte, fordi de begik flere graverende fejl undervejs. Foto: Lars Poulsen.

Brøndby skal vinde for at gå videre til Conference League til foråret.

- Det er rigtig godt, vi står i en situation, hvor vi selv kan afgøre, om vi skal have tredjepladsen, fastslår Niels Frederiksen.

Kampen mod Sparta Prag spilles 9. december – tre dage før Brøndby spiller returkamp mod FC Midtjylland i pokalkvartfinalen.