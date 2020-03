Trods FCK-nederlag: Danmark tæt på magisk plads

Den danske mester i sæsonen 2020/21 er tæt på en sikker plads i et europæisk gruppespil.

Godt nok tabte FC København torsdag aften 0-1 til Istanbul Basaksehir og bidrog dermed ikke med danske point til UEFA's rangliste, men Danmark ligger fortsat godt til.

For skotske Rangers tabte deres Europa League-hjemmekamp til tyske Leverkusen, og Danmark holder fortsat Skotland bag sig i den vigtige kamp om 13. pladsen.

Det er placeringen på UEFA's koefficientliste, der afgør, hvor mange hold de enkelte lande får med i europæisk fodbold, og hvornår de træder ind i Champions League og Europa League.

Første mål er at ende i top-15. Det giver fem danske hold i Europa, og både mester og vicemester bliver en del af Champions League-kvalifikationen.

Det er mål kommer ikke i fare. Danmark får fra sæson 2021/22 et ekstra hold med i Europa.

Næste opgave bliver at slutte denne sæson blandt de 13 bedste lande i europæisk fodbold.

Lige nu indtager Danmark 13. pladsen på ranglisten, der bygger på klubbernes europæiske resultater de fem seneste sæsoner.



Landet på 13. pladsen kan se frem til, at dets mester først træder ind i den sidste kvalifikationsrunde før gruppespillet i Champions League - den såkaldte playoff-runde.

Vinder man sammenlagt over de to kampe, er man sikret en plads i Champions Leagues gruppespil. Taber man, ryger man direkte i Europa Leagues gruppespil.

Uanset hvad er man som dansk mester så godt som sikret et europæisk gruppespil i enten Champions eller Europa League.

Der er dog et lille forbehold: Champions League-vinderen i 2021 skal have kvalificeret sig til den kommende sæsons Champions League via placeringen i den nationale liga (som det skete med Liverpool i sidste sæson).

Danmark har lige nu et forspring på 0,375 point til skotsk fodbold før 1/8-returkampene i Europa League.

FCK og Rangers får 0,5 point for en sejr, mens uafgjort kaster 0,25 point af sig.

Det vil sige, at Steven Gerrards skotske mandskab SKAL vinde returkampen i Tyskland, hvis Skotland skal have en mulighed for at gå forbi Danmark.

Spiller FCK samtidig uafgjort mod Istanbul Basaksehir Parken, vil en Rangers-sejr ikke være nok.

Og med et 1-3-nederlag på hjemmebane virker det usandsynligt, at skotterne kan vinde stort nok i Tyskland til at gå videre til kvartfinalen.

Bayer Leverkusen kunne sent torsdag aften juble over en 3-1-sejr over skotske Rangers. Målmand for tyskerne er i øvrigt den tidligere Brøndby-spiller Lukas Hradecky. Foto: Andy Buchanan / AFP / Ritzau Scanpix

I teorien kan Grækenland og Schweiz true Danmark, men det er halvlangt ude i teorien.

De er henholdsvis 1,95 og 2,65 point efter Danmark, og begge lande får 0,4 point ved en sejr (de havde fem hold med i Europa fra start, så derfor kun 0,4 point).

Der er bonuspoint at hente, hvis man når kvartfinale, semifinale og finale - i Grækenland og Schweiz' tilfælde er det 0,2 point per runde.

Det vil sige, at Olympiakos skal vinde fire kampe yderligere i denne sæsons Europa League (ud af potentielt seks kampe), mens Basel skal nå finalen og vinde fem ud af seks kampe.

Samtidig må FC København ikke hente yderligere point.

Basel vandt torsdag 3-0 i Frankfurt, mens Olympiakos spillede 1-1 på hjemmebane mod Wolverhampton.

Det er uvist, hvornår returkampene i Europa League afvikles.

UEFA holder tirsdag krisemøde, og med tanke på den kritiske coronasituation i det meste af Europa peger alt på, at både Champions League og Europa League suspenderes.

