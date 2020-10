Trods flot gestus: Özil får kniven i Arsenal

Tirsdag gik den tyske midtbanespiller offentligt ud og fortalte, at han vil hjælpe med at betale lønnen til klubbens maskot, der ellers var blevet sparet væk.

Onsdag aften kom takken fra Arsenals træner, Mikel Arteta, da han helt udelod Mesut Özil fra Arsenals Europa League-trup.

Siden genstarten af Premier League efter coronapausen har den tidligere Real Madrid-spiller ikke fået et eneste minut på banen, og set i det lys er det måske ikke så overraskende.

Alligevel bliver tyskerens fravær ved med at skabe overskrifter, i og med at han er klubbens bedst betalte spiller. Dertil kommer, at Mikel Arteta tidligere har udtalt, at Europa League er en mulighed for spilletid til de spillere, der ikke spiller en stor rolle i Premier League, hvilket må siges at være tilfældet for Mesut Özil.

Özils seneste optræden for the Gunners var mod West Ham i marts, kort før fodbolden lukkede ned på grund af coronapandemien.

Udover den tyske midtbanespiller er den græske forsvarsspiller Sokratis heller ikke udtaget.