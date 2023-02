Trods tæsk: - Aldrig gjort det bedre

Paulinhos udvisning ødelagde FC Midtjyllands chancer for et videre Europa-eventyr mod Sporting.

Det var der ikke nogen i FCM-lejren, der lagde skjul på - og det ved brasilianeren også.

Men når det er understreget, så har Europa-kampagnen været en succes for midtjyderne til trods for den sidste vasker mod Sporting.

Fået tæsk

- Jeg har stået her og fået mange tæsk gennem årene, fordi vi ikke kunne komme i et europæisk gruppespil. Nu får jeg lidt tæsk, fordi vi ikke går videre i knockoutfasen mod Sporting, sagde Claus Steinlein med det vanlige smil i øjnene.

- Vi har aldrig samlet flere europæiske point end i denne sæson, og vi gik videre i en svær gruppe med Lazio og Feyenoord. I alt tjener vi cirka 60 mio. kr., når alt er afregnet på denne Europa-kampagne, så jeg vil kalde det en succes, selv om det er skuffelsen, der fylder lige nu.

- Jeg vil ikke stå og tale om lærepenge længere, men næste år vil vi da videre fra knockoutrunden. Der er ikke råd til at få sådan et rødt kort i en afgørende Europa-kamp, men det har altså også med marginaler at gøre. Jeg synes, dommeren var hård ved Paulinho, lød det fra Claus Steinlein.

Albert Capellas mener, oplevelserne mod Sporting vil hjælpe FCM i Superligaen. Foto: Ernst van Norde

Nu handler det om Superligaen

Også cheftræner Albert Capellas var på en gang stolt og irriteret denne torsdag aften i Herning.

- Paulinho har min støtte. Vi skal hjælpe ham videre. Han behøver ikke sige noget. Men det blev udslagsgivende. I hvert fald da de scorede til 2-0. Jeg sagde, vi skulle spille to gode kampe for at have en chance, vi spillede kun halvanden.

- Alligevel er jeg stolt af Europa-kampagnen. Selv om vi tabte 4-0 mod Sporting, så kan disse oplevelser aldrig komme dårligt tilbage i Superligaen. Nu handler det om den hjemlige turnering og Brøndby mandag. Nu skal vi bevise på hjemmebane, vi kan spille med om topplaceringerne.

FC Midtjylland var igen uden Pione Sisto i truppen.

