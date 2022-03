TV 2-boss lægger sig fladt ned: - Må aldrig nogensinde ske igen

90 minutter var spillet. Ingen mål.

Med et 2-1-resultat i bagagen havde Jesper Lindstrøm og resten af Eintracht Frankfurt-mandskabet derfor det ene ben i Europa League-kvartfinalen, da de mødte Real Betis i returen torsdag aften.

Men så dukkede spaniernes Borja Iglesias op, scorede og sørgede for, at kampen skulle i forlænget spilletid. Problemet var bare, at billederne af de begivenheder udeblev. For en stund.

Der skete nemlig et koks i TV 2 Plays streaming-signal, og den tekniske afdeling måtte derfor arbejde hurtigt for at finde en løsning, så seerne fortsat kunne få tilfredsstillet fodboldsulten.

- Der skete en teknisk fejl, som selvfølgelig aldrig nogensinde må ske igen. Det er klart, oplyser fodboldredaktør på TV 2 Sport, Carsten Werge, til Ekstra Bladet.

TV 2 Sport har i den seneste tid købt tungt ind, hvad angår fodboldrettigheder, og når kalenderen viser torsdag, bugner udbuddet af kampe fra Europa League og Conference League derfor på deres kanaler og streamingtjeneste.

- På sådan en aften er der vildt mange signaler i spil, og vi lykkedes heldigvis med at få rettet fejlen forholdsvist hurtigt, så vi nåede at vise den forlængede spilletid, lyder det fra Carsten Werge.

Ifølge fodboldredaktøren skyldtes det formentlig en fejl i selve optagelsen af opgøret, og fredag mødes redaktionen for at drøfte, hvordan sådan noget kan undgås fremadrettet.

Det tyske hold endte med at avancere til kvartfinalen grundet et selvmål i den forlængede spilletid. Foto: DANIEL ROLAND/Ritzau Scanpix

Ekstra spænding

På det sociale medie Twitter reagerede en seer, mens han fulgte med, og Carsten Werge valgte da også kommentere på fejlen i minutterne, hvor den stod på.

Det samme gjorde kommentator Martin Gottschalk Aksglæde.

Som fodboldredaktøren peger på, kan sådanne ting ske, når man tilbyder streaming, men timingen var knap så heldig, fordi Betis bragte spænding til allersidst med scoringen fra Borja Iglesias.

I den forlængede spilletid var intensiteten fortsat i top, og det var kun på grund af et selvmål fra Guido Rodriguez i det 121. minut, at kampen ikke skulle afgøres i en straffesparkskonkurrence. Frankfurt gik samlet videre med en 3-2-sejr.

Derfor er Jesper Lindstrøm og co. i bowlen, når der fredag klokken 13.30 er lodtrækning.

Det dækker vi her på Ekstra Bladet, mens det sker fra klokken 12.00, hvor kvartfinalerne i Champions League skal findes først.