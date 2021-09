Europa League Opdateret: ... 30. sep. 2021 kl. 19:33

30. sep. 2021

TV 2 Play ramt af nedbrud

TV 2 oplyser over for Ekstra Bladet, at livestreaming på appen TV 2 Play ikke fungerer i øjeblikket, men at der arbejdes på højtryk for at udbedre problemerne