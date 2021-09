TV 2-problemer skaber stor utilfredshed

Der er store problemer med TV 2 Play i forbindelse med afviklingen af Europa League-kampen mellem Lyon og Brøndby.

På tv-kanalens Facebook-side har flere brugere beskrevet, hvordan signalet hakker. Det samme er tilfældet på TV 2 Plays Twitter-konto.

Adskillige personer har ligeledes oplyst Ekstra Bladet om mange udfald i forbindelse med afviklingen..

Ekstra Bladet har været i kontakt med TV 2's kommunikationsafdeling, hvor man bekræfter, at der har været problemer med dækningen i første halvleg, hvilket kanalen selvsagt beklager.

Herfra oplyses det også, at flere brugere har kontaktet afdelingen for at gøre opmærksom på udfordringerne med signalet.

TV 2 sikrede sig forrige sommer rettighederne til Europa League og Conference League med start fra 2021-sæsonen. Det skete som led i tv-stationens store oprustning på sportsområdet.

Både Serie A og La Liga hører allerede inde under kanalens rettigheder, mens herrelandsholdets kampe fra 2022 også kan følges på TV 2, der ligeledes sender VM-slutrunden i Qatar.

