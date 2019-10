UEFA åbner sag mod FCK

UEFA tøver sjældent med at lange bøder ud, når klubbernes fans bryder reglerne i Champions League og Europa League.

Det får FC København sandsynligvis at føle i den nærmeste fremtid. UEFA har således besluttet at åbne en sag mod københavnerne, fordi deres medrejsende fans benyttede sig af pyroteknik og et - ifølge UEFA - ulovligt banner.

UEFA uddyber ikke, hvilket banner der er tale om, men en tifo påskrevet teksten 'Malmøs skrig vil lyde - fra Københavns sorte gryde' blev vist undervejs fra udebaneafsnittet.

FCK-fans kan være skyld i, at klubben får en bøde fra UEFA. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Foto: Tariq Mikkel Khan

Kampen blev skubbet et par minutter på grund af voldsom røgudvikling fra pyroteknik - både antændt af FCK's og hjemmeholdets tilhængere.

Udover pyroteknik er Malmø også sigtet for at gøre sig skyldige i brug af kasteskyts og for at blokere trapper på stadion.

De to klubber må vente til 21. november med at få dommen fra UEFA.

Opgøret mellem Malmø og FC København sluttede 1-1.

