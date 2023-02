UEFA undersøger FCM-kamp

FC Midtjylland fik et ordentligt hak over tuden mod Sporting CP i Europa League-returopgøret på MCH Arena.

1-1-udgangspunktet blev hurtigt kasseret, da man bagud 0-1 røg en mand i undertal. Herfra scorede Sporting CP yderligere tre gange, og vandt med samlet 4-0 til stor glæde for klubben og de medrejsende fans.

Men det er ikke alt fra kampen mod FC Midtjylland, som Sporting CP kan glæde sig over. Nogle af klubbens medrejsende fans krydsede en linje, som Sporting CP tager skarp afstand fra.

- Sporting CP fortryder dybt og fordømmer, at et barn og en steward kom til skade på grund af ulovlig pyroteknik under kampen mod FC Midtjylland, lyder det i en pressemeddelelse på klubbens hjemmeside.

Foto: BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix

Tipsbladet har været i kontakt med FC Midtjyllands kommunikationschef, Mads Hviid Jakobsen, som bekræfter hændelserne.

- To personer fik behandling på stedet, men ingen blev kørt på hospitalet, lyder det skriftlige svar.

Herfra undersøges de to episoder af UEFA for at fastslå om det skal have konsekvenser, oplyser FC Midtjylland til Tipsbladet.

- Vi har videodokumentation, og efterspillet håndteres med UEFA og Sporting, som i øvrigt har været meget behjælpelige i forløbet.

Typiske konsekvenser kan være bøder, men man har også set tilfælde, hvor klubber bliver frataget retten til at have fans med på udebaneture i UEFA-regi.

Sporting CP afslutter i øvrigt pressemeddelelsen med en opfordring til alle fans om at tænke sig om, så man fremadrettet ikke ser mere alvorlige situationer på stadion. Mens

FCM er færdige i Europa League, skal Sporting CP op imod Arsenal i næste runde.