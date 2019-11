Ufatteligt, FCK

HALLOWEEN ER overstået, men FCK kommer ikke uden om en gyserafslutning i Europa League!

Ikke efter 1-1 i Parken mod Dynamo Kiev – og et resultat begge mandskaber kan være nogenlunde tilfredse med.

TAG BARE ET kig på stillingen. FCK og Dynamo Kiev ligger side om side med seks point hver, mens Malmø FF har fem point.

Med to kampe igen, så vil der med garanti være kongespænding til det sidste helt ind i julemåneden.

Det fede for FCK er naturligvis, at de to sværeste kampe er overstået, nemlig Dynamo Kiev og Malmø FF ude.

Derfor kan de danske mestre selv bestemme, om der skal stå europæisk fodbold på menukortet efter nytår.

SÅ ENKELT ER det. Heldigvis. Og det kan sådan set bare sikres med en hjemmebanesejr over svenskerne i den sidste kamp 12. december.

Uanset hvordan billetten komme i hus til fortsat Europa League-fodbold i knockout-fasen, så må det stadig være kravet til et FCK-mandskab, der på et punkt er nærmest uvirkelige, uhyggelige, urørlige og umanerligt fantastiske.

DET ER NU 25 Europæiske kampe i træk (!), at de maksimalt har lukket et mål ind og dermed nu er to kampe bedre end AC Milans fantastiske hold fra midt-halvfemserne, der havde den hidtidige rekord...

Gå hjem Baresi, Maldini - og hvad de ellers hed...

FULDSTÆNDIG VANVITTIGT imponerende og det fortæller noget om den kvalitet og mentalitet FCK normalt møder europæisk fodbold med.

En nød FC Midtjylland stadig prøver at knække.

Derfor er det sgu’ helt ok, at Ståle Solbakken langer ud efter de andre danske hold, der ikke bidrager til de danske ranglistepoint, der kommer ALLE klubber til gode.

DET GJORDE FCK igen mod Dynamo Kiev i Parken, men skal vi ikke bare sige, at der også var god hjælp fra gæsterne.

Først med målmand Bushchans sæbeindsmurte handsker, der lod kuglen dumpe lige ned for fødderne af en helt fri Jens Stage.

Dernæst med Tsygankovs brændte straffespark, der selvfølgelig også skal tilskrives en skarp Kalle Johnsson i FCK-kassen.

FCK træner Ståle Solbakken havde det svært på sidelinien. Foto: Lars Poulsen

Karakterer: FC København - Dynamo Kiev Super 5 Karl-Johan Johnsson Foto: FCK Super 5 Victor Nelsson Foto: FCK Super 5 Sotirios Papagiannopoulos Foto: FCK Super 5 Guillermo Varela Foto: FCK God 4 Pierre Bengtsson Udskiftet i 69. minut. Foto: FCK God 4 Carlos Zeca Foto: FCK Pengene værd 3 Rasmus Falk Udskiftet i 55. minut. Foto: FCK God 4 Jens Stage Foto: FCK Pengene værd 3 Viktor Fischer Udskiftet i 82. minut. Foto: FCK Pengene værd 3 Michael Santos Foto: FCK Lige bestået 2 Pieros Sotiriou Foto: FCK God 4 Ståle Solbakken Foto: Lars Poulsen Pengene værd 3 Mohammed Daramy Indskiftet i 55. minut. Foto: FCK Pengene værd 3 Karlo Bartolec Indskiftet i 69. minut. Foto: FCK Uden for bedømmelse UB Nicolaj Thomsen Indskiftet i 82. minut. Foto: FCK

SET OVER HELE kampe, så var uafgjort derfor ganske rimeligt.

Selvfølgelig gjorde føringen, at mange FCK-fans havde håbet på mere, men Benjamin Verbic’ flotte udligning mod sin tidligere arbejdsgiver kan man ikke indvende noget imod efter det tunge pres, ukrainerne fik lagt i store dele af anden halvleg.

Dermed slap FCK ganske godt fra første del af den totrinsraket i en voldsomt vigtig uge.

NÆSTE DEL BLIVER topmødet på søndag mod FC Midtjylland i Herning.

En kamp, hvor FCM kan slå et kæmpe hul til københavnerne, der derfor har kniven langt tættere på struben end midtjyderne.

Her har Ståle Solbakken med vanlig sans for lidt gang i gaden, da også brugt FCM’s tidlige Europa League- og pokalexit til at gøre sig lystig over midtjydernes nemme kampprogram.

Her rammer nordmanden dog buldrende skævt. FCK’s trup er bygget til og skal kunne rumme de tre turneringer, der stadig er på programmet.

SELVFØLGELIG TRÆKKER det store veksler på spillerne, men netop kampe som den mod Dynamo Kiev er også med til at trække FCK op i tempo, fysisk parathed og leveringsdygtighed.

Så mon ikke det trods alt er en fordel, at være så godt kørende, så man kan levere på hele pladen?

Det vil kampen på søndag naturligvis give et stærkt fingerpeg om - og det bør blive en vild affære.

SKULLE STÅLE Solbakken og Co. ende som taberen af topbraget, så spar os venligst for det hårde kampprogram og de europæiske udfordringer som undskyldninger…

