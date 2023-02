Uhørt krise før FCM-brag

Sporting Clube de Portugal anser sig selv som en storklub og er vant til at spille med om mesterskabet og komme langt i de europæiske turneringer.

Men denne sæson har slet ikke været nogen dans på roser for FC Midtjyllands modstandere i Europa League.

Mesterskabet er allerede væk, da Sporting er 15 point efter Benfica, og selv kvalifikationen til Champions League er i fare i næste sæson, da Braga og Porto også er stukket af fra Sporting.

Kommer i stærk opstilling

Derfor skal FC Midtjylland ikke forvente nogen gaver torsdag aften på Estádio José Alvalade.

- Nej, vi kommer i en stærk opstilling, selvom resultaterne i ligaen ikke er gode for tiden. Jeg har forberedt spillerne ned til mindste detalje på FC Midtjylland, og jeg kender Albert Capellas og hans spillestil, så jeg tror ikke, vi bliver overrasket af noget, de kan gøre, lød det fra cheftræner Ruben Amorim.

Ruben Amorim er en ensom mand i Sporting efter en dårlig sæson. Foto: Antonio Cotrim/Ritzau Scanpix

Men så huskede hårdt pressede Amorim, at han, ud over Ekstra Bladet, sad med den meget kritiske sportspresse i Lissabon.

- Når du kommer helt fra Danmark og spørger, hvor stor favorit Sporting er til at gå videre, så svarer jeg ærligt, at Sporting er favorit. Men man kan aldrig være sikker på noget i fodbold, og jeg vil ikke give Albert skyts i sin peptalk, sagde Ruben Amorim og kom med et syrligt svirp.

- Men husk på, at ordene kommer fra en træner, der hver uge bliver spurgt, om han vil sige op og forlade jobbet, så jeg kan ikke være sikker på noget som helst, lød det med et anstrengt grin fra Amorim, der på den måde sluttede portugisernes pressemøde.

Sporting havde sat en fin stime sammen, inden Porto satte rivalerne på plads i weekenden med en 2-1 sejr. Foto: Rodrigo Antunes

FCM gav dårligt indtryk

Blandt de portugisiske sportsjournalister skabte kommentaren også smil, men selvom Sporting er en storklub i modvind, så er forventningen klar til mødet med Midtjylland.

- Forventningen er, at Sporting slår FC Midtjylland komfortabelt. Men den fornemmelse er skabt ud fra, at den danske liga er på vinterpause, samtidig med at FC Midtjylland gav et meget dårligt indtryk mod Benfica i Champions League-kvalifikationen, siger João Ribeiro, der er fodboldjournalist på sportsavisen Record.

- I Sportings øjne er man en af favoritterne til at vinde Europa League. Det vil Amorim aldrig sige offentligt i den nuværende situation, men klubben anser det som eneste vej i Champions League i næste sæson. Der er FC Midtjylland kun en sten på vejen, siger João Ribeiro.