Uhyggelig VM-advarsel: Russiske fans sætter ild til stadion

Det var med en vis spænding, der var set frem mod Europa League-1/16-finalen tirsdag aften mellem Crvena Zvezda og CSKA Moskva i Beograd.

For begge hold har rabiate fans med tendenser til at smide bluserne (selv i meget koldt vejr), tæske løs på snart sagt alt og alle - og i øvrigt have et meget afslappet forhold til pyroteknik.

Det så man så sent som i december, da Crvena Zvezda mødte ærkerivalerne fra Partizan i et af Europas mest højspændte derbys.

I den forbindelse var det også derfor, at kampen blev spillet tirsdag - og ikke torsdag som de øvrige 1/16-finaler. For der har lodtrækningen artet sig, at Partizan møder tjekkiske Viktoria Plzen. Og ingen, hverken klubberne, myndighederne eller UEFA, er interesseret i at have de to til at spille samtidig i samme by.

Det skulle dog vise sig at være CSKA's medrejsende fans fra den russiske hovedstad, der tog sig mindst pænt ud denne aften.

Således måtte 2. halvleg udsættes i længere tid, mens ilden og røgen lagde sig, så det igen var muligt for sikkerhedsvagterne, spillerne, tv-seerne og nok også pølsemanden nede i hjørnet at se mere end en hånd foran sig.

Hjemmeholdets fans kan ikke rigtigt følge CSKA-tilhængernes hærgen på tribunen. Foto: Marko Djurica/Reuters/Ritzau Scanpix

Billedet over artiklen illustrerer det ganske fint. En håndfuld bevæbnede vagter står og ser til. Deres våben har de gudskelov ikke brug for, så de kan ikke gøre andet end at stå og se til, mens flammerne lyser op på tribunen.

Kombineret med en række mindre eksplosioner fra kanonslag gjorde, at dommer Paweł Raczkowski tog sig god tid, inden han fløjtede op til anden omgang.

Showet på tribunen var i øvrigt det eneste opsigtsvækkende fra en trist kamp, der endte uden scoringer.

CSKA er røget over i turneringen som treer fra Champions League-gruppespillet efter Manchester United og FC Basel.

Som flere andre russiske storklubber kan CSKA Moskva ikke løbe fra en hårdnakket gruppe rabiate fans. Tilhængere der igen og igen har hærget i såvel russisk som europæisk fodbold.

Russiske ultras kom for alvor i fokus ved EM-slutrunden i Frankrig for snart to år siden, hvor de vendte Marseille på hovedet i sammenstød med engelske fans.

Med få måneder til VM i netop Rusland er alle sejl sat til for at forhindre lignende scener. Det fordrer selvfølgelig et massivt sikkerhedsopbud, men gennem længere tid har det russiske sikkerhedspoliti, der tidligere hed KGB, arbejdet intenst på at få bugt med de værste hooligans.

Præsident Vladimir Putin er fast besluttet på at rydde helt op, så Rusland fremstår så poleret og nydeligt, når hele verdens øjne er rettet mod landet.

Ifølge direktøren for FSB, efterfølgende til KGB, Alexander Bortnikov, er der en såkaldt nul-tolerance overfor hooligans, og ballademagere kan stå til lange fængselsstraffe, ligesom der er udført talrige anholdelser i ultras-miljøerne.

