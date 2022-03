Ukrainer sender Delaney og Sevilla ud

Thomas Delaney og Sevilla er færdige i europæisk fodbold.

Det er en kendsgerning, efter at det spanske hold torsdag aften måtte se sig slået af engelske West Ham med 2-0 efter forlænget spilletid i London.

Hjulpet på vej af et højlydt hjemmepublikum bragte de engelske værter sig i front på hovedstødsmål af tjekkiske Tomás Soucek.

Dermed var der udlignet i den samlede stilling, efter at Sevilla havde vundet det første opgør for en uge siden med 1-0 i Spanien.

Efter pausen bølgede spillet frem og tilbage på banen. Manglende skarphed betød, at de to hold måtte ud i forlænget spilletid for at få tingene afgjort.

Som i slutningen af anden halvleg viste West Ham sig som det mest initiativrige hold offensivt.

Med otte minutter tilbage af den forlængede spillede udmøntede den engelske iver sig til mål, da ukrainske Andriy Yarmolenko satte foden på en ripost fra målmanden, der ikke kunne holde Pablo Fornals' langskud.

Sevilla forsøgte sig desperat til slut. Spanierne formåede dog ikke at skabe den nødvendige målchance. Dermed er West Ham klar til klubbens første europæiske kvartfinale siden 1999, hvor London-klubben var med i Intertoto Cup.

Det er anden gang i denne sæson, at Delaney og co. ryger ud af en europæisk turnering. I efteråret røg Sevilla ud af Champions League efter et skuffende gruppespil.

Samtidig med West Hams triumf spillede også Jesper Lindstrøms Eintracht Frankfurt sig videre med 1-1 efter forlænget spilletid mod spanske Real Betis. Frankfurts Martin Hinteregger scorede i sidste minut og afværgede dermed en straffesparkskonkurrence.

Danskerne Martin Braithwaite og Joakim Mæhle måtte begge se til fra bænken, mens deres holdkammerater i henholdsvis FC Barcelona og Atalanta spillede dem videre til kvartfinalerne tidligere torsdag.

Lodtrækningen til Europa Leagues kvartfinaler finder sted fredag klokken 13.30, mens lodtrækningen til Conference League foretages klokken 15.