United-boss: - Det var boldens skyld

Ole Gunnar Solskjær mener, at bolden ved Europa League kampen mellem Manchester United og Club Brugge var blevet for flad på grund af de dårlige vejrforhold

I silende regn og blæst tørnede den engelske storklub Manchester United sammen med hjemmeholdet Club Brugge i sekstendedelsfinalen i Europa League torsdag aften.

Kampens resultat på 1-1 betød, at det omvendte opgør forventes at blive endegyldigt afgjort om en uge på Old Trafford, hvor vinderholdet sendes videre til ottendedelsfinalen.

Ole Gunnar Solskjær beskylder dog nu bold-typen, der er blevet produceret af det japanske mærke, Molten, for at have indflydelse på kampens endelige resultat. Manchester United reddede uafgjort takket være Anthony Martials udligning, men kampen kunne sagtens have endt anderledes, hvis det ikke havde været for den sjaskede bolds tilstand, lyder det fra Solskjær.

- Det var en vanskelig kamp, der blev spillet under nogle vanskelige forhold, sagde nordmanden efter kampen i forbindelse med pressemødet. Det skriver flere engelske medier.

- Jeg synes ikke, det var en af de bedste kampe, for vi spillede mod et velorganiseret hold, men havde problemer med at koncentrere os, og betingelserne med banen og bolden gjorde forholdene hårde.

Ole Gunnar Solskjaer sagde efter opgøret med Club Brugge, at bolden var skyld i, at spillerne spillede, som de gjorde. En udlægning, Brugge-manager, Philippe Clement, er uenig i. Foto: Francois Lenoir

- Jeg tror, du kan spørge en uvilkårlig spiller fra i går, og vedkommende ville sige, at bolden ikke hjalp nogen med at spille fodbold, tilføjede han.

- Den var bare anderledes og svær at spille med. Den var for flad. Det er selvfølgelig det samme for begge to hold. Men forholdene var ikke pæne, taget vinden og regnen i betragtning, sagde Solskjær.

Anderledes forholder det sig fra Brugge-manager, Philippe Clement, der er meget uenig i Solskjærs vurdering af bolden.

- Vi får boldene fra UEFA, så det er jo ikke vores bold, sagde Clement.

- I Europa League-kampe spiller alle med de samme bolde, så jeg forstår ikke problemet med det, lød det fra Brugge-manageren.

