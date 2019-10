United skuffer i Holland

Manchester United har scoret blot ni mål i syv kampe i Premier League i denne sæson. Fire af dem var endda i første spillerunde mod Chelsea.

Torsdag aften viste Ole Gunnar Solskjærs tropper endnu en gang, hvorfor holdets målkonto er så slunken, da holdet på udebane spillede 0-0 mod AZ Alkmaar i Europa Leagues gruppespil.

Idérigdommen var til at overse, og det samme var antallet af store chancer i en kedelig forestilling.

Et point er isoleret set fint for United, som vandt første kamp i gruppen med 1-0 over FC Astana. Men i forhold til at tanke tiltrængt selvtillid rykker nulløsningen næppe noget.

AZ Alkmaar har Hollands bedste defensiv, hvor holdet efter otte kampe i Æresdivisionen blot har lukket tre mål ind.

Det tegnede på papiret til at kunne blive en vanskelig kamp for Uniteds lidet velsmurte offensiv, og antagelsen viste sig begrundet.

En lille overvægt i boldbesiddelse til englænderne udløste kun meget få chancer, mens hjemmeholdet havde lidt lettere ved at komme til muligheder.

Manchester United kom dog frem til første halvlegs største chance, da hurtige Daniel James lagde bolden skråt tilbage i feltet til 18-årige Mason Greenwood, som med næsten åbent mål sparkede bolden lige ind i den eneste forsvarsspiller mellem ham og målet.

Indskiftede Jesse Lingard forsøgte sig med en fin afslutning sidst i anden halvleg, men ellers blev det ved de ufærdige offensive tiltag.

AZ Alkmaar havde enkelte gode chancer efter pausen også, men hollænderne bød heller ikke ind med nok til, at en sejr havde været fortjent.

Faktisk var 0-0 det eneste retvisende resultat af en kamp, der bød på mager underholdning.

AZ Alkmaar har to point i gruppen efter to kampe, mens Partizan Beograd sammen med United topper gruppen med fire point, efter at FC Astana torsdag blevet slået med 2-1 på udebane.

