Ustyrlig europæisk målfest

Danske Alexander Bah og Slavia Prag fik tæsk på hjemmebane af Arsenal.

Efter 1-1 i London var der ellers lagt op til en gyser i det andet kvartfinale-opgør i Europa League.

Tjekkerne måtte undvære Ondrej Kudela, der er blevet tildelt ti dages karantæne for have optrådt racistisk i 1/8-finalen mod Glasgow Rangers.

Arsenal hev hurtigt al spænding ud af opgøret.

Med tre scoringer indenfor de første 24 minutter var de på sikker sejrskurs og så sig ikke tilbage.

Arsenal tæskede Slavia Prag. Foto: David Cerny/Ritzau Scanpix

Nicolas Pepé, Alexandre Lacazette og Bukayo Saka stod for målene i første halvleg, mens Lacazette blev dobbelt målscorer med et mål i anden halvleg, da han scorede til slutresultatet 4-0.

- Det er et eventyr, vi har været på, men derfor er det stadig ærgerligt, at det slutter sådan her.

- Jeg føler, vi kommer fint ud til kampen, men da de scorer det første mål, kan man mærke, at de begynder at spille mere frit, siger Alexander Bah efter kampen til 6'eren.

Alexander Bah og Slavia fik ørerne i maskinen. Foto: Michal Cizek/Ritzau Scanpix

United i semifinalen

Også det andet tilbageværende engelske hold - Manchester United - er sikkert videre til semifinalerne.

Angriber Edinson Cavani skulle kun bruge få minutter til at pifte al spænding ud af Europa League-opgøret mod Granada.

Manchester United-angriberen Edinson Cavani stod for kampens første mål i 2-0-sejren over Granada torsdag aften. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Cavani scorede kampens første mål til 1-0 allerede efter seks minutter, og da United havde vundet det første opgør i Spanien med 2-0, var det hele reelt afgjort.

Et selvmål af Granada-stopperen Jesus Vallejo i det 90. minut gjorde det til slutresultatet 2-0.

Med den samlede 4-0-sejr er United nu klar til semifinalerne i Europa League.

I semifinalen skal United møde AS Roma, som i sin kvartfinale besejrede Ajax sammenlagt. I den anden semifinale mødes Villarreal og Arsenal.

Semifinalerne spilles 29. april og 6. maj. Finalen spilles 26. maj i polske Gdansk.

Se målene fra Uniteds sejr her:



