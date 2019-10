Vanvittige scener: Ny drone-skandale i Europa League

SE TV-KLIPPET ØVERST I ARTIKLEN

Måske havde du mere fokus på kampen mellem Malmö og FC København, da der torsdag aften blev spillet fuldt program i Europa League-gruppespillet.

Men i en af de andre gruppekampe - den mellem Dudelange fra Luxembourg og Qarabag fra Aserbajdsjan indtraf aftenens uden tvivl mest dramatiske punkt.

Kort efter 2-0-scoringen til gæsterne midt i første halvleg, fløj en drone ind over banen med et armensk flag.

Det fik Qarabag-spillerne til at rase, da forholdet mellem Armenien og Aserbajdsjan er meget betændt på grund af den såkaldte Nagorno-Karabakh-konflikt.

Spillerne forsøgte at skyde dronen ned med kampbolden, men uden held. Flere spillere blev ret så ophidsede, og der kom ledere og trænere ind på banen, mens spillerne hev fat i dommeren og søgte ned mod egne fans, og kampen var afbrudt i flere minutter.

Da kampen blev genoptaget fortsatte Qarabag med at vise styrken. De vandt kampen 4-1 og ligger nu på samme pointtal som Dudelange med tre point op til førende Sevilla efter to runder, mens cypriotiske APOEL har nul point i gruppe A.

Episoden fra Europa League minder om episoden fra 2014, hvor kampen mellem Serbien og Albanien blev afbrudt i Danmarks EM-kvalifikationsgruppe. Dengang fløj en drone over banen med et storalbansk flag, og så opstod der tumult. Dengang blev kampen ikke genoptaget, og Serbien blev taberdømt, hvilket fik betydning for, at Albanien og ikke Danmark kom til EM 2016.

Fotos: FRANCOIS WALSCHAERTS/Ritzau Scanpix

