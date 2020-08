- Vi kan give United problemer

KÖLN (Ekstra Bladet): UEFA har slået en jernring om Rhein Energie Stadion i Köln, der er et af fire tyske stadions, hvor slutspillet om Europa League afvikles.

Hele stadion er afskærmet med hvid plastic og kontrollørkorpset møder medierne med masker og temperaturmåler.

Der er ingen fans at spore i miles omkreds. Der er heller ikke en politibetjent at se.

Det er voldsomme restriktioner UEFA har sat i værk til de afsluttende runder i Europa League-slutspillet. Der er ingen kontakt til spillerne og pressemøderne foregår virtuelt.

Alle skal bære maske over alt på stadion. Det gælder også spillerne, der kun må smide maskerne fra sig, når de træner eller er på deres hotelværelser.

For otte år siden blev Ståle Solbakken fyret i Köln. Nu er han tilbage på det stadion, hvor han ikke havde de bedste oplevelser som træner. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

FCK's eneste fordel

Sportsligt vender Ståle Solbakken tilbage til et stadion, han kender alt for godt. Og det er vel at mærke ikke for noget positivt. Det var her han blev fyret for otte år siden efter en række dårlige resultater.

Nu står han med et helt andet udgangspunkt og i en langt gunstigere sportslig position. Nordmanden skal forsøge at skabe et taktisk mirakel mod fodboldens overmagt, Manchester United.

En af de eneste fordele for FCK er, at det hele skal afgøres i én kamp.

- Når vi er bedst, kan vi også give Manchester United problemer. Vi er altid velorganiserede og giver aldrig op. Men vi vinder ikke, hvis vi kun har et defensivt udgangspunkt i tankerne.

- Men det er klart, at vi skal spille en perfekt kamp og være lidt heldige, hvis vi skal besejre Manchester United. Først og fremmest skal vi udnytte de få chancer, vi vil få, siger Ståle Solbakken.

På trods af, at FCK er i en europæisk kvartfinale for første gang, vil Ståle Solbakken ikke kalde det historiens største kamp for klubben.

- Vi har været fire gange i Champions League og er gået videre fra gruppespillet én gang. Men det er naturligvis meget stort for os at være i en europæisk kvartfinale, fastslår han.

Ståle Solbakken blev overrasket og måske lidt forundret, da han fik et spørgsmål fra Ekstra Bladet, om han overvejede at spille med tre centrale forsvarsspillere, fordi Manchester United har mange hurtige folk blandt de forreste.

- Det er ikke noget jeg ønsker at diskutere her, siger Ståle Solbakken, der tidligere på sæsonen spillede med tre centrale forsvarsspillere mod AaB.

Ståle Solbakken mener ikke kun Bruno Fernandes er nøglen til Manchesters offensiv. - De har fire-fem stærke, offensive trumfer, mener FCK-træneren. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Fernandes er nøglen

Nicolai Boilesen peger på Bruno Fernandes, der har scoret ti mål siden sin ankomst til klubben, som en af årsagerne til den store optur i Manchester United de seneste mange måneder.

- Han er afgjort arkitekten og holdets hjerne i offensiven. Han slår mange afgørende afleveringer, mener Nicolai Boilesen.

Ståle Solbakken bruger ikke kun sin energi på Bruno Fernandes.

- Bruno Fernandes er en af nøglespillerne hos dem. Men de har fire-fem kampafgørende spillere, mener Ståle Solbakken.

Når Ståle har besejret Manchester United, kan han på FC Kölns hjemmebane møde en anden af de klubber, der fyrede ham – Wolverhampton – i semifinalen.

Sådan kan de stille op FC København (4-2-3-1) K. J. Johnsson G. Varela V. Nelsson A.Bjelland N. Boilesen C. Zeca J. Stage P. Biel J. Wind R. Falk M. Kaufmann Manchester United (4-2-3-1) D.De Gea A.W Bissaka V. Lindelöf H. Maguire B. Williams P. Pogba Fred M. Greenwood B. Fernandes M. Rashford A. Martial

