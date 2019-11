Vild afslutning: Malmö leverer overraskelsen

Malmö-sejr udsætter FCK's Europa League-festMalmö vandt torsdag 4-3 over Dynamo Kiev, og dermed kan FCK nøjes med uafgjort mod svenskerne i sidste kamp.

Malmö FF forhindrede torsdag aften FC København i avancement fra Europa League-gruppespillet i første omgang.

Det skete, da svenskerne vandt med 4-3 over Dynamo Kiev i gruppe B.

FCK gjorde ellers sit for at booke billetten til 16.-delsfinalen allerede inden sidste spillerunde ved at vinde 1-0 over FC Lugano i gruppens anden kamp i Schweiz, men københavnerne havde også brug for en ukrainsk sejr i Malmø.

Resultaterne af de to kampe betyder dog, at FCK kan nøjes med uafgjort i den sidste gruppekamp for at gå videre fra gruppen. Her møder FCK i Parken netop Malmö 12. december.

Et mål syv minutter inde i overtiden sikrede Malmö sejren, og svenskerne indtager dermed andenpladsen i gruppe E med otte point efter FCK, der har ni point.

Kiev ligger treer med seks point og kan også stadig nå avancement, men er afhængig af resultatet i FCK-Malmö-kampen.

Malmö-tilhængere har de seneste dage været optaget af Zlatan Ibrahimovic' investering i ligakonkurrenten Hammarby.

To minutter inde i opgøret fik de dog noget andet at tænke på end den svenske fodboldstjerne og tidligere Malmö-spiller. Jublen kunne nemlig bryde løs, da Rasmus Bengtsson sendte bolden i mål til en svensk 1-0-føring.

Forsvarsspilleren fik foden på en ripost fra Georgi Bushchan i Kiev-målet, der havde blokeret til skudforsøg fra Jo Inge Berget efter et hjørnespark.

16 minutter senere blev der til gengæld stille i det sydsvenske, da Vitali Mykolenko efter et fint indlæg udligner for Kiev.

Kort før pausen var det igen et perfekt indlæg fra det ukrainske mandskab, der havnede hos Viktor Tsyganskov, som sendte bolden i mål.

Dermed lignede det en fest for både Kiev og FCK, men svenskerne ville det anderledes.

Anden halvleg var blot få minutter gammel, da bolden efter et frispark fra en spids vinkel uden for feltet landede foran den 37-årige Malmö-angriber Markus Rosenberg, der hamrede den i mål.

Og knap ti minutter senere var det Erdal Rakip, der med et fint træk og et hårdt skud bragte Malmö i front med 3-2.

Da Kievs Serhij Sydortsjuk kort efter fik sit andet gule kort i kampen for usportslig optræden, så det yderst svært ud for ukrainerne, men så slog Benjamin Verbic til.

Den tidligere FCK-spiller fik sendt et perfekt udført frispark fra Tsyganskov i mål.

Det lignede længe en pointdeling i Malmø, men seks minutter inde i dommerens tillægstid slog Rosenberg så til igen og sørgede for euforisk jubel på lægterne.