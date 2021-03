Vild med Zlatan

Efter en skadespause er AC Milans svenske legende-angriber Zlatan Ibrahimovic blevet klar til at spille igen. Det passer desuden fint med, at den italienske klub skal møde Manchester United i Europa League torsdag aften i turneringens ottendedelsfinale.

Det er en tilføjelse, som Milans danske forsvarsgeneral Simon Kjær glæder sig meget over. Det fortæller han ved pressemødet forud for kampen.

- Han giver altid et eller andet til holdet. Både på og udenfor banen. Jeg er ikke træneren, så jeg kan ikke sige, hvorvidt han kommer til at spille i morgen. Men det er klart, at hans tilstedeværelse er afgørende for os, siger Kjær.

GENSE SIMON KJÆRS MÅL I OVERTIDEN PÅ OLD TRAFFORD:

Derudover kommer Simon Kjær også ind på sin nye forsvarsmakker Fikayo Tomori, som kom i januars transfervindue. Det er gået godt med at få dem spillet sammen - og det er endda med tanke på, hvor meget Kjær vidste om ham inden.

- Jeg kendte ikke Tomori (før han kom til Milan red.), men hans mentalitet er imponerende. Han er en hurtig og aggressiv forsvarer, og det er sjældent, man ser de kvaliteter i Italien, siger den danske landsholdsanfører.

Kampen mod United er endvidere returkampen efter 1-1 i Manchester, hvor Simon Kjær selv stod for milanesernes udligning sent i kampen.

Zlatan Ibrahimovic har senest gjort sig bemærket ved at vende tilbage til det svenske landshold i en alder af 39 år.

Zlatan Ibrahimovic og Simon Kjær udgør en stærk skandinavisk akse i AC Milan. Foto: Ritzau Scanpix

