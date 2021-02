Vild Schmeichel-kritik: - Virkelig ked af det

Torsdagens Europa League-1/16-finalen mellem Slavia Prag og Leicester har fået en noget bizar optakt efter en reporter fra den tjekkiske klub har påstået, at englændernes danske målmand Kasper Schmeichel er overvægtig.

Nu undskylder Slavia Prag-formand Jaroslav Tvrdik balladen.

- Kampene mod Leicester vil være en særlig opgave. Vi går til dem med stor respekt for klubben og dens spillere.

- Vi er kede af, at nogle af vores kommentarer kunne tolkes som provokerende. Det var ikke vores mening. Vi ser frem til begge kampe, skriver Tvrdik på Twitter.

Det var i en video på klubbens officielle Youtube-kanal, at journalisten Jiri Hosek kom galt afsted.

- Schmeichel er en målmand, der har problemer med sin livsstil. En hård manager, der går ind for atletiske spillere, vil formentlig have Schmeichel til at smide fem eller 10 kilo. Schmeichel er den eneste spiller, der under trøjen bærer et korset, lød det fra Hosek i en meget skarp optakt til kampen.

Også Slavia Prags officielle Twitter-profil har ifølge de lokale aviser undskyldt.

- Vi er virkelig kede af, hvis det var det eneste indtryk fra programmet. Hvis man ser det, så vil man også komme til den del, hvor Kasper Schmeichel bliver ros for sin indsats og beskrevet som en holdets nøglespillere, lyder det fra klubben.

Slavia Prag fører den tjekkiske liga suverænt efter 16 sejre og tre uafgjorte i de første 19 kampe, mens Leicester ligger nummer tre i Premier League.

På DBUs hjemmeside står 189 centimeter høje Kasper Schmeichel til at veje 83 kilo, mens Leicesters hjemmeside har ham til 89 kilo.

