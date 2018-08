Vildt comeback: FCM rejste sig efter håbløs halvleg

MALMÖ (Ekstra Bladet): FC Midtjylland balancerede på randen af et defensivt sammenbrud, men en mirakuløs anden halvleg sikrede de danske mestre et suverænt udgangspunkt via 2-2 mod Malmö FF i overværelse af 11.487 tilskuere.

Nu står FC Midtjylland med de klart stærkeste kort for at løse billet til Europa League-gruppespillet.

FC Midtjylland var bagud 0-2 ved pausen efter en håbløs halvleg, hvor defensiven sejlede og de svenske mestre havde scoret to mål efter en FCM-specialitet: Dødbolde.

Jess Thorups mandskab lignede før pausen langtfra et mesterhold, der spillede for en plads i Europa League-gruppespillet.

Men de danske mestre viste høj moral, rejste sig og leverede et vildt comeback efter pausen.

Midtjyderne var bedre organiserede, da de kom ud efter pausen. De gik længere frem på banen og fik presset Malmö længere tilbage.

Det resulterede først i en reducering, da Gustav Wikheim tog chancen fra 30 meter. Johan Dahlin, Malmös keeper, reagerede for sent og bolden strøg faldt i mål nede ved den ene opstander.

Okosun reddede FCM

Reduceringen gav FCM-troen på, at opgøret kunne vendes. Paul Onuachu blev skiftet ud efter en halvleg indsats. Det gav plads til store, stærke Ayo Okosun.

Okosun var på pletten tæt under mål, da Johan Dahlin gav en returbold på Marc Dal Hendes afslutning. Den lange tå fra Okosun sikrede 2-2 og et fantastisk udgangspunkt for FC Midtjylland.

Målsætningen i FC Midtjylland er tre europæiske gruppespil inden 2020. De danske mestre mangler to for at opfylde ambitionen. Med to udebanemål står Jakob Poulsen & Co. med stærke kort for at sikre gruppespil nummer to.

Spillet ud af brættet

FC Midtjylland startede sådan set fint nok. I forbindelse med to hjørnespark var midtjyderne i kampens indledende fase tæt ved at skabe farlige målchancer, men de kom aldrig frem til de farlige situationer før pausen.

Hjemmeholdet var til gengæld farlige før pausen, når de kom i nærheden af Jesper Hansens mål.

Svenskerne kom foran på en FCM-specialitet: Dødbolde.

FCM-forsvaret stod og sov samtidig med, at Paul Onuachu slet ikke dækkede op ved forreste stolpe. Anders Christiansen slog hjørnespark, der havnede ved bageste stolpe, hvor veteranen Markus Rosenborg havde let ved at score.

Føringen gav svenskerne momentum og fik de danske mestre til at ligne et mandskab i store problemer. De kom for sent i duellerne og tabte nærkampene. Samtidig evnede FCM-spillerne ikke at skabe meget før pausen.

Det blev 2-0 midtvejs i første halvleg efter et nyt hjørnespark. Bolden blev slået i feltet, hvor Rasmus Bengtsson kom foran en passiv Alexander Scholz. Svenskeren headede på overliggeren. På returbolden havde Marcus Antonsson let ved at sparke bolden i mål. Alle FCM-spillerne stod passivt og så til.

Det kunne med lethed både have blevet 3-0 og 4-0 i første halvleg, hvis specielt Marcus Antonsson havde været mere skarp foran Jesper Hansens mål.

Anders Christiansen sprudlede i perioder på Malmö-midtbanen. Både Jakob Poulsen og Tim Sparv havde svært ved at følge med, når han satte fart på. FCM-kaptajnen Jakob Poulsen fik tilmed en advarsel, da han kom for sent i en tackling på Anders Christiansen.