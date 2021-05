Villarreal slår Manchester United og vinder Europa League

Villarreal vandt onsdag aften Europa League-finalen over Manchester United efter forlænget spilletid og straffespark.

Det var en højdramatisk aften i polske Gdansk, hvor de undertippede spaniere kom bedst fra land.

Efter en lille halv time kæmpede Villareal-topscorer Gerard Moreno sig fri af Victor Lindelöfs markering og bragte sit hold foran 1-0.

Den stilling holdt til 10 minutter inde i anden halvleg, da Edinson Cavani udlignede. Et tungt United-pres fortsatte dernæst, men det lykkedes ikke at bryde den gule mur ned.

Det spanske mandskab var i sin første europæiske finale nogensinde, og det kunne ses på både godt og ondt.

Villarreal-spillerne optrådte både med heroisk fight, men også tydelig nervisøtet i flere tilfælde.

Men de holdt stand i både ordinær og forlænget spilletid, og så skulle det hele afgøres fra straffesparkspletten.

Det blev en ufattelig gyser, hvor der skulle hele 22 spark til, før Villarreal kunne erkæres som vinder.

De to mandskabers skytter var yderst kolblodige, og når sparkene for en sjælden gangs skyld var til at arbejde med for keeperne, svigtede de.

Det gjorde Villarreal-målmand Geronimo Rulli til gengæld ikke, da det pludselig blev hans tur til at forsøge sig fra pletten. Han kvitterede ved at blive opgørets sidste målscorer, da han bankede bolden ind bag David de Gea.

United-keeperen fik selv chancen for at gøre det samme som sin keeper-konkurrent, men han endte i stedet som den helt store skurk.

Han formåede ikke at redde et eneste af modstanderens 11 spark, og fuldendte en mareridtsaften ved at brænde sit eget forsøg.

Det blev kampens sidste handling, og dermed er Villarreal klar til næste års Champions League.