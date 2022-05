Viser nyt billede efter skræk-episode

Frankfurt-stjernen Sebastian Rode lagde efter Europa League-triumfen et billede op af sin pande, hvor han var blevet syet med flere sting

Det er næppe det, der fyldet mest dagen derpå for Sebastian Rode, men kort inde i Europa League-finalen fik Eintracht Frankfurts anfører sig noget af et chok.

Han blev stemplet øverst i panden af Rangers' John Lundstrams sylespidse knopper efter bare fem minutter, og blodet kom straks ud af panden.

Det lignede tydeligt et rødt kort, men selv ikke det gule af slagsen blev hevet op ...

Efter finalesejren lagde Rode et billede op af skaden og viste et langt ar i panden. Han tilføjede en tekst, der kan oversættes til noget i stil med 'det vigtigste er at vinde!!! Alt andet er ligegyldigt.

Under kampen fik han forbinding på og spillede videre.

Det skulle jo på ingen måde holde den 31-årige tysker fra at fortsætte. Rode var med til at spille kampen i forlænget spilletid, inden han lod sig udskifte. Frankfurt vandt efter straffesparkskonkurrence, og pokalen landede i de tyske hænder.

Også danske Jesper Lindstrøm var med fra start for Frankfurt. Han havde været ude i flere uger med en skade, men spillede de første 70 minutter.

Efterfølgende fortalte den danske stjerne, hvordan han havde det under straffesparkskonkurrencen.

- Jeg har aldrig været så nervøs i hele mit liv, jo, i mesterskabskampen med Brøndby.

- Jeg så ikke noget af straffesparkskonkurrencen, for jeg var ved at besvime 20 gange undervejs. Det var så nervepirrende og fuldstændig sindssygt, sagde Lindstrøm til TV 2.

