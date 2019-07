Vitalt Brøndby-mål: Europæisk håb lever endnu

Brøndby har stadig alle muligheder for videre avancement i Europa League efter et 1-2-nederlag til polske Lechia Gdansk

Brøndby lever.

I hvert fald lidt endnu.

Da Brøndbys svenske hurtigløber Simon Hedlund kunne score til 1-1 efter en times tid på PGE Arena i Gdansk, pustede han samtidig nyt liv ind i klubbens forhåbninger om at gå videre til tredje runde af Europa League-kvalifikationen.



At hjemmeholdets Patryk Lipski så scorede til 2-1 kort efter, rammede fint fortællingen om Brøndbys aften i Gdansk ind.

For det var op ad bakke det meste af tiden for Niels Frederiksens tropper.



Tidlige julegaver

Brøndby startede ellers kampen udmærket.

Målscorer Simon Hedlund burde allerede have scoret efter tre minutter, men i stedet bankede han den i retningen af Østersøen.

Efter fem minutter skiftede kampen karakter til Lechia-dominans. Og sådan fortsatte det egentlig resten af aften.



Brøndbys midterforsvar med Paulus Arajuuri og Hjörtur Hermannsson har aldrig været det mest boldsikre, og det fik polakkerne udfordret et par gange.

En polsk journalist havde modet til at kommentere undervejs på det sociale medie Twitter, hvor han mente, at Brøndby havde placeret to julemænd i midterforsvaret. Det var blot op til Lechia Gdansk at pakke gaverne op.

Det var da også tæt på flere gange. Hermannsson var blandt andet ved at give en scoring væk, da han forærede bolden til Lechia-angriber Flavio Paixao, der dog ikke kunne få den chippet i kassen.

Kort efter var den vævre slovak Lukas Haraslin på spil for polakkerne, da han brød igennem i højre side, men heller ikke han kunne få den i kassen. Så var Brøndby ligesom advaret.

Kevin Mensah blev snøret undervejs. Foto: Ritzau Scanpix

Men efter 25 minutter skete det så.Den offensivt orienteret venstre back Filip Mladenovic blev nedlagt af Kevin Mensah i straffesparksfeltet.Jovist, serberen faldt let til jorden, men Mensahs ageren var klodset og uovervejet. Dyrt blev det. For Flavio Paixao scorede sikkert til 1-0.

Brøndby var skræmte. De var bange. De virkede decideret kyste. Om det var de højlydte Gdansk-fans eller europæiske nerver skal være usagt. Måske var det begge dele.

For Lechia holdt presset på danskerne med optræk til flere nye muligheder. Man havde hele tiden på fornemmelsen, at Brøndby var én dårlig aflevering, én fejl, én lille brøler fra at komme langt længere ned i sækken.



Men Simon Hedlunds mål i anden halvleg blev Brøndbys redning denne aften i Gdansk.

På trods af 1-2-nederlaget lever håbet om videre avancement nemlig stadig i bedste velgående.



I kampens hektiske slutfase kunne både Lechia og de danske gæster have kommet yderligere på tavlen, hvor begge mandskaber fik testet træværket.



Men det sluttede her. Der er returopgør næste torsdag. Her kan alting stadig ske. Trods alt. Og det skal Brøndby være glade for.

Chok-transfer: Nicki Bille har fundet ny klub

Kostede holdkammerat dyrt: Dét er dagens flop