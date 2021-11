Voldsom ballade: Smadrede politiet

Legia Warszawas fans var ikke kun kommet for at se fodbold, da de indtog King Power Stadium torsdag aften

Det gik voldsomt for sig, da Leicester og Legia Warszawa tørnede sammen i Europa League på King Power Stadium.

Det var dog ikke begivenhederne på banen, der trak overskrifter, men derimod Legia Warszawas fans.

Midt i anden halvleg blev der fyret en stor mængde romerlys af på udebane-afsnittet, og da røgen fra romerlysene havde bredt sig eskalerede det.

En stor gruppe polske fans forsøgte at forcere den sikkerhedsafspærring, der var mellem de to holds fans, hvilket førte til et voldsomt sammenstød med politi og kontrollørere.

Flere hætteklædte og maskerede fans deltog i urolighederne. Foto: REUTERS/Craig Brough/Ritzau Scanpix

En video, der florerer på Twitter viser, hvordan flere Warszawa fans skubber og sparker politifolk, der vælter ned af trapperne og ligger ovenpå hinanden.

Artiklen fortsætter under videoen..

Det lykkedes ikke Warszawa fansene at komme forbi politiet, og de voldsomme uroligheder blev stoppet.

De mange politifolk blev presset til det yderste af de voldsomme Legia-fans. Foto: REUTERS/Craig Brough/Ritzau Scanpix

De skandaløse scener kommer til at få et efterspil, og Legia Warszawa kan se frem til et hård straf.

Leicester vandt kampen 3-1 og indtager nu gruppens første plads. Intet er dog afgjort endnu, og der er lagt op til en ægte gyser i sidste runde, da alle fire hold i gruppen stadig har muligheden for at gå videre.