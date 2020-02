Wolfsburg sender Jon Dahls Malmö ud af Europa League

Wolfsburg var for stor en mundfuld for Malmö FF i Europa Leagues 16.-delsfinale.

Torsdag røg Jon Dahl Tomasson og den svenske klub af turneringen med samlet nederlag på 1-5, efter at returopgøret i det svenske endte med en sejr til tyskerne på 3-0.

Det var Jon Dahl Tomassons blot tredje officielle kamp i spidsen for Malmö FF, efter at den tidligere assistenttræner på det danske landshold blev ansat i starten af januar.

Sidste uges første kamp mod Wolfsburg endte med et 1-2-nederlag til Malmö, der dermed fik et potentielt meget vigtigt udebanemål med sig hjem.

Men det endte altså med ikke at gøre nogen forskel.

Med Søren Rieks og Anders Christiansen i startopstilling kom det svenske hold bagud kort før pausen, da Josip Brekalo åbnede scoringen med en flot afslutning fra lidt udenfor feltet.

Malmös efterhånden små chancer for avancement blev holdt i live indtil cirka 20 minutter inde i anden halvleg.

Her gjorde Yannick Gerhardt det til 2-0, hvorefter brasilianske Joao Victor få minutter efter så godt som lukkede kampen med sin scoring til 3-0.

Det efterlod Malmö med et krav om at score mindst fem mål. Det blev ikke til et eneste.

Lasse Nielsen endte med at få cirka et kvarter på banen for svenskerne, mens Jonas Knudsen så hele opgøret fra bænken.

Jess Thorup og Gent led torsdag samme skæbne som Jon Dahl Tomasson og Malmö FF.

Den tidligere FC Midtjylland-træner måtte se sit belgiske hold ryge ud af den europæiske turnering med et samlet nederlag på 1-2 til Roma. Torsdagens returopgør endte 1-1.

