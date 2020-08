Wolverhampton sørger for to engelske EL-succeschancer

Som eneste nation har England fortsat to hold med i denne sæsons Europa League, hvor alle kvartfinalisterne til Final 8-stævnet i Tyskland nu er fundet.

Hjemme på et tomt Molineux Stadium i Wolverhampton var en kølig straffesparkscoring af Raúl Jiménez nok til at sende hjemmeholdet videre i turneringen på bekostning af Olympiakos med samlet 2-1 over to kampe.

Kampens enlige scoring faldt allerede efter otte minutters spil, da Olympiakos' franske målmand Bobby Allain viste lidet prangende evner med bolden ved fødderne.

Han forsøgte med en tæmning på en tilbagelægning, bolden sprang fra ham og i stedet skubbede han Daniel Podence i ryggen i jagten på at vinde bolden tilbage.

Et klodset straffespark, som Raúl Jiménez roligt og koldt chippede i mål fra pletten.

Grækerne havde meget boldbesiddelse i en ellers lige kamp, og spændingen blev bevaret helt til det sidste.

Wolverhampton-målmand Rui Patrício måtte blandt andet diske op med en stor redning ti minutter før tid for at holde hjemmeholdets kurs mod kvartfinalerne.

Det lykkedes at holde gæsterne fra fadet i samtlige 90 minutter plus de seks minutters tillægstid i anden halvleg af den tætte affære.

Mindre spænding var der i det sidste ottendedelsfinaleopgør.

Schweiziske Basel vandt hele 3-0 i det første opgør ude mod tyske Eintracht Frankfurt tilbage i marts, og Basel var aldrig i fare for at smide den føring væk.

Returkampen i Basel torsdag endte med en hjemmesejr på 1-0, og dermed er schweizerne videre med samlet 4-0.

Danske Frederik Rønnow så som så ofte før kampen fra Frankfurts bænk.

Se også: Kongerne af Europa League er videre

Se også: Inter-boss om Eriksen: - Alt ser pludselig positivt ud

Rasende træner: - Pinligt for København

Se også: 7-1! United venter på FCK