Wow, se den vilde Frankfurt-tifo

Det er sjældent kedeligt at være på Commerzbank-Arena i Frankfurt.

De lokale fans er altid garant for et spektakulært show, når de får rullet deres tifoer ud.

Torsdag var ingen undtagelse, da Eintracht Frankfurt tog imod Chelsea i den første semifinale i Europa League.

Her var hele stadion badet i sort og hvidt, inden en gigantisk tifo blev rullet ud på Kurve West, hvor de farverige ultras holder til. Et patchwork af logoer for ultra-grupper, der satte yderligere kolorit på opgøret.

Men kampen mod Chelsea er ikke enestående.

Tjek galleriet nedenfor og se, hvad fansene har bedrevet alene i denne sæsons Europa League-kampe:

Se også: AC i ren dommedags-tackling: Slipper utroligt billigt

Se også: Spurs-stjernen slipper med skrækken efter dramatisk udskiftning