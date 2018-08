Ydmyget: Brøndby nedlagt i målorgie

Brøndby forsøgte et comeback i anden halvleg, men tabte alligevel i et målshow af dimensioner mod belgiske Genk, da defensiven slet ikke kunne styre den afrikanske angriber, Mbwana Samatta, der endte med at lave hattrick mod de blå-gule.

Med et nederlag på 5-2 er holdet fra Vestegnen tæt på at være ude af ligningen til Europa League-gruppespillet, og Genk ligner ikke en modstander, der lader sig stoppe fra at score på udebane heller.

Fem gange måtte Brøndby hente bolden ud af eget net mod Genk. Foto: AP Photo/Olivier Matthys

Chancemæssigt åbnede Brøndby ellers kampen bedst, da Hany Mukhtar efter 10 minutter sendte et dommedagshug på overliggeren. Desværre var heldet ikke med danskerne, for efter en fin indledning begyndte opgøret langsomt, men sikkert, at skifte momentum.

Det kom til udtryk efter 37 minutter, da Alejandro Pozuelo efter et frispark sendte kuglen direkte ind i smørhullet til en umarkeret Mbwana Samatta, der kunne heade Genk i front. Den knivskarpe angriber fra Tanzania fik unødig hjælp af dommerteamet, idet han fik lov til at stå i offside, da bolden blev slået.

Ikke så sært, at Paulus Arajuuri og Hjörtur Hermannsson brokkede sig i situationen. De danske sølvvindere skulle dog hurtigt blive endnu mere uvenner med den lettiske dommer, Andris Treimanis.

Sekunder inden pausefløjtet piftede han nemlig for et af de irriterende straffespark for ’hands’, som Johan Larsson i denne sekvens ikke kunne gøre meget ved, da bolden blev skudt op på hans arm i feltet. Leandro Trossard eksekverede den gyldne mulighed.

Imod alle odds tog Brøndby skeen i den anden hånd fra anden halvlegs begyndelse, og på seks minutter fik danskerne vendt 2-0 til 2-2.

Efter 51 minutter var Brøndby på omgangshøjde og stod med et forrygende udgangspunkt. Foto: AP Photo/Olivier Matthys

Først blev Hjörtur Hermannsson noteret som målscorer, da han skrabede bolden det sidste stykke over stregen efter et hjørnespark, hvor Paulus Arajuuri havde tvunget Danny Vukovic til en redning med en retur.

Derefter viste Ante Erceg og Kamil Wilczek, at de har et godt blik for hinanden, da kroaten efter en god soloaktion fra stående fandt sin polske ven ved bagerste stolpe med et følt indlæg. Der er Wilczek uovertruffen, og den kliniske angriber flugtede udligningen ind ved fjerneste stolpe.

Begivenhederne ville dog ’desværre’ ingen ende tage, og Genk havde ikke i sinde at stille sig tilfreds med uafgjort. Ti minutter inde i anden akt stod Mbwana Samatta helt blank i feltet for anden gang i kampen. Denne gang var der ikke offside.

Mbwana Samatta scorede hattrick mod en rundtosset Brøndby-defensiv. Foto: (Photo by BRUNO FAHY / BELGA / AFP)

Det skulle blive endnu bedre for Mbwana Samatta – og værre for Brøndby – for med 20 minutter tilbage spillede Marwin Schwäbe et målspark ud i fødderne på Lasse Vigen, der hurtigt fik driblet sig i vanskeligheder og tabte bolden på et utilgiveligt sted.

Pozuelo fik afsluttet og ’Schwäbehandske’ er ikke et forkert udtryk for den tyske keeper, der gav returen til den værst tænkelige spiller, Mbwana Samatta, der blev hattrickhelt.

I tillægstiden stak Leandro Trossard kniven i det åbne Brøndby-sår og drev gæk med defensiven nok engang og gav et tæt på umuligt udgangspunkt inden returopgøret.

