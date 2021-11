Europamestrene slagtes: Opløsning og katastrofe

I sommer blev Italien europamestre på Wembley - nu er de på vippen til en kæmpe katastrofe, der vil skrive sig ind i historiebøgerne.

For mandag aften skuffede de forsvarende europamestre i VM-kvalifikationen, da man overraskende spillede 0-0 mod Nordirland.

Med remisen gav Roberto Mancinis mandskab Schweiz en direkte VM-billet, eftersom de bankede Bulgarien 4-0 på eget græs og dermed topper Gruppe C.

Det efterlader det italienske landshold på en skuffende andenplads, og derfor skal verdensstjernerne nu ud i playoff-kampe for at komme med til VM i Qatar i 2022.

Skulle Mancini og co. komme ud i mareridtscenariet, hvor man glipper sommerens VM, vil det være anden slutrunde i træk, at Italien ikke kvalificerer sig til verdensmesterskabet.

Italien kan ende med ikke at komme med til VM. Foto: Clodagh Kilcoyne/Ritzau Scanpix

Derfor er der dømt krise i Italien, og flere velkendte og store medier slagter nu sommerens EM-helte.

- Det Italien, der har 'spillet' i disse verdenskvalifikationskampe, er fjernt beslægtet med det, der blev kronet som europamester, skriver La Gazzetta dello Sport.

Om et potentielt exit i playoff-kampene skriver den velkendte avis således:

- Det vil være en sportslig katastrofe og et negativt ekstranummer, der aldrig er registreret før i vores glorværdige fodboldhistorie.

Mediet Calciomercato beretter, at Italien ikke længere er de bedste i Europa og samtidig er i store vanskeligheder.

- Holdet er i opløsning, og noget er gået det til hovedet. Vi risikerer endnu et drama.

Roberto Mancini kan komme under pres, hvis Italien ikke kvalificerer sig til VM. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Ligeledes holder den nationale avis Corriere dello Sport sig heller ikke tilbage.

- Det var den afgørende aften. Kampens betydning var ikke til at tage fejl af og vigtigheden for at kvalificere sig til VM i Qatar og endegyldigt fjerne de gamle spøgelser fra tidligere playoff-kampe. Disse spøgelser tog i stedet mere og mere substans og materialiserede sig.

Playoff-kampene spilles til marts, der nu skal afgøre Italien og Mancinis skæbne.