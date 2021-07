Everton suspenderer førsteholdsspiller på grund af politisag

Everton har suspenderet en unavngiven førsteholdsspiller, mens Premier League-klubben venter på resultatet af en politiefterforskning.

Det oplyser fodboldklubben natten til tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters uden at gå yderligere i detaljer.

- Klubben vil fortsætte med at støtte myndighedernes efterforskning og vil ikke komme med flere udtalelser på nuværende tidspunkt, skriver Everton på holdets hjemmeside.

Ifølge avisen Liverpool Echo blev en 31-årig Premier League-stjerne fredag anholdt på mistanke om at have begået en lovovertrædelse af seksuel karakter omhandlende en mindreårig.

Den unavngivne spiller skulle angiveligt være blevet anholdt af Greater Manchester Police kort før weekenden.

Han er siden blevet løsladt mod kaution, melder avisen.

En talsmand for Greater Manchester Police bekræfter i en udtalelse, at politiet fredag den 16. juli anholdt en 31-årig mand, der siden er blevet løsladt.

Den pågældende spiller er ikke blevet identificeret på grund af lovmæssige hensyn.

Everton forbereder sig i øjeblikket til den nye sæson efter senest at være endt på en tiendeplads i Premier League.

Holdet udnævnte tidligere på sommeren Rafael Benítez som ny manager til at tage over for Carlo Ancelotti.

Spanieren har tidligere stået i spidsen for Evertons ærkerival Liverpool.

Holdet indleder den nye sæson 14. august mod Southampton på hjemmebane.