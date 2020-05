Får kæmpebøde for sexdukker

Du kan købe adgang til at se færøsk fodbold lige her

Den bedste sydkoreanske række, K-League, startede for et par uger siden som en af de første, siden coronavirussen brød ud.

Opstarten er, ganske naturligt, dog foregået uden tilskuere på stadion, men der var nu ikke tomt, da FC Seoul tog imod Gwangju FC søndag.

På tilskuerrækkerne var der nemlig placeret sex-dukker, skriver ESPN.

En beslutning, der vakte opsigt hos de mange, der så med, og som heller ikke er gået ubemærket hen af ligaforbundet.

De har måttet tænke kreativt i Sydkorea for at fylde stadion op, når nu (menneskelige) tilskuere ikke kan troppe op. Foto: Yonhap/Ritzau Scanpix

Skader omdømmet

Forbundet har udstedt en bøde på 560.000 kroner til hovedstadsklubben efter affæren.

Bøden er rekordstor for ligaen og bliver udstedt, fordi hele episoden har 'skadet omdømmet og integriteten for ligaen', som det lyder.

Sex-dukkerne blev placeret i stedet for mannequin-dukker, og flere af dem bar holdets spilledragt, mens andre holdt plakater med navnet på fabrikanten bag dukkerne.

Det bliver der set ilde på og reglementet forbyder da også den slags seksuel reklamering.

Mens myndighederne kan gå med til, at man fra klubbens side ikke har bestilt netop sex-dukker til at sidde på tribunerne, så mener de dog, at klubben havde rigelig tid til at fjerne dukkerne igen, efter som de sad flere timer op til kampstart mod Gwangju.

Klubben har angiveligt allerede straffet de involverede ansatte og sat en undersøgelse i gang for svindel hos leverandøren af dukkerne. De har dog accepteret ligaens straf, der foruden bøden også kan komme til at inkludere en pointstraf på fem point.

FC Seoul har været ude at undskylde i en pressemeddelelse, skriver ESPN.

Timingen kunne godt være bedre for klubben, efter som kun ganske få fodboldrækker har sparket bolden i gang igen oven på coronokrisen. Kun Bundesligaen blandt de helt store er i gang, mens den hviderussiske Premier League har spillet gennem hele krisen.

