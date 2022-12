Får vild gave af kæresten

Av, av, av for en julegave.

Cristiano Ronaldo er en meget velhavende mand, men det går altså også rigtig godt for portugiserens bedre halvdel, Georgina Rodriguez, hvilket tydeligt afspejler sig i den julegave hun gav sin kæreste.

Den argentinske model har nemlig givet Ronaldo en Rolls-Royce til en værdi af mere end to millioner kroner.

Her ses den hvide Rolls-Royce, som Ronaldo i fremtiden kan cruise rundt i. Foto: Instagram

'Tak min elskede,' skriver Ronaldo på opslaget, hvor den lækre bil ses pakket ind med Ronaldo og Georgina siddende i den. Parret har været sammen siden 2016.

Tiltrængt pause

Den 37-årige portugiser har nok nydt godt af et par stille juledage med familien væk fra al den palaver, der har været omkring ham de seneste par måneder.

Helt stille er der dog ikke omkring den tidligere Real Madrid og Manchester United-stjerne, der i disse dage, bliver sat kraftigt i forbindelse med den saudi-arabiske storklub Al-Nassr.

Det seneste nye i den saga kom mandag, hvor klubbens portugisiske sportsdirektør kom med en noget kryptisk melding om de mange rygter, der har fyldt medierne den seneste tid.

Kryptisk Ronaldo-melding

Flere udenlandske medier har skrevet, at Al Nassr vil tilbyde Ronaldo en kontrakt, der vil sikre ham halvanden milliarder om året i 2,5 år, som spiller for klubben og efterfølgende skal han være ambassadør for Saudi-Arabien i håbet om, at landet kan få VM-værtsskabet i 2030.