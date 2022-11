Fældet af brutalt hundebid: Stopper midlertidigt i klubben

På grund af trusler skal Paulos Abraham ikke spille resten af sæsonen for FC Groningen. Han har befundet sig i et stormvejr, fordi hans hund bed en chihuahua, der døde

I resten af sæsonen må den hollandske fodboldklub FC Groningen klare sig uden Paulos Abraham.

Årsagen er både dramatisk og tragisk.

Gennem længere tid har den 20-årige angriber og hans kæreste nemlig modtaget trusler, der er så alvorlige, at klubben ikke længere anser hans personlige situation for sikker.

Derfor er Paulos Abraham sendt på "tidlig" ferie, og FC Groningen forsøger tilmed at indlogere ham på en ny privatadresse, oplyser de i en pressemeddelelse.

Mængden og alvorligheden af truslerne kulminerede fredag, og her tog man altså konsekvensen.

Og hvad er det, der er så alvorligt, tænker du måske?

I sidste uge begyndte en orkan at tage form over Paulos Abrahams hoved.

Den hollandske, lokale tv-kanal RTV Noord bragte 3. november en historie om, at Paulos Abrahams hund - en amerikansk staffordshire terrier - havde bidt en chihuahua ihjel.

Episoden udspillede sig foran elevatoren op til et lejlighedskompleks i Groningen, hvor begge beboere havde adresse.

Det fortæller den 16-årige mand, der var havde chihuahuaen med sig. Han tør imidlertid ikke stå frem med sin historie, men det gør hans bror.

- Min bror græd og var i panik. Det værste af alt var, at Abrahams kæreste ikke ville have os til at ringe til politiet.

- Vores hund var død, og min 17-årige søster var alene på det tidspunkt. Abrahams kæreste sagde så: 'Vær venlig ikke at ringe til nogen: så giver vi dig penge'. Til en 17-årig knægt. Jeg er stadig sur over det, siger Colin Zhu til RTV Noord.

Ifølge mediet blev politiet tilkaldt og ankom 15 minutter senere, og Paulos Abraham blev beordret til at sætte en mundkurv på sin hund. Nu er det op til kommunen at foretage yderligere skridt i sagen.

Selv har den unge svensker til samme medie udtalt, at han naturligvis er meget ked af episoden.

- Det, der er sket, er forfærdeligt. Når det kommer til kæledyr, er der naturligvis mange følelser involveret. Ikke kun for den berørte familie, men også for mig selv, fortalte Abraham.

Ifølge RTV Noord har beboerne i området følt sig utrygge efter hændelsen, og klubben har som følge af deres historie valgt at boykotte mediet.

Paulos Abraham har repræsenteret FC Groningen siden sommeren 2021, hvor han kom til fra AIK Fotboll.