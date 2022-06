Færdig i belgisk topklub

Glen Riddersholm tager afsked med KRC Genk.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

'Vi vil gerne takke Glen for hans indsats, og vi ønsker ham al mulig held og lykke i hans videre karriere', skriver KRC Genk i en pressemeddelelse.

Den tidligere FC Midtjylland- og AGF-mand har været ansat som assistenttræner i klubben siden begyndelsen af november, og han nåede at arbejde under to cheftrænere. Først John van den Brom og siden Bernd Storck.

I pressemeddelelsen bliver det også klart, at den belgiske klub har forsøgt at finde en anden rolle til danskeren, men det har ikke været muligt. Hvad årsagen er til det, bliver ikke oplyst.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Glen Riddersholm.

Jobbet hos KRC Genk var hans første i udlandet for den 50-årige træner. Inden det var han ansat hos TV3 Sport som ekspert og kommentator.

Indslag med Glen Riddersholm: Fra cheftræner i Danmark til assistenttræner i Belgien - Nu er dette job også fortid.

--------- SPLIT ELEMENT ---------