Familie og venner i tårevædet afsked: Sala begravet

Fodboldspilleren Emiliano Sala blev lørdag stedt til hvile i sit hjemland, Argentina

En mindehøjtidelighed for familie og venner blev før begravelsen afholdt i Salas barndomsklub, San Martin de Progreso, i hans fødeby Progreso.

Sala var en stor stjerne i hjembyen Progreso. Adskillige tusinde mennesker var mødt op, for at sige farvel. Foto: Juan Mabromata/Ritzau Scanpix

Herefter fik tusindvis af fremmødte fans mulighed for at tage afsked, da kisten blev kørt fra mindehøjtideligheden til Santa Fe, hvor begravelsen fandt sted.

Ud over familie og venner deltog blandt andre også Cardiff-manager Neil Warnock og tidligere holdkammerat i Nantes Nicolas Pallois.

Neil Warnock og Cardiffs administrerende direktør, Ken Cho, bar påskeliljer i deres revers, til ære for Emiliano Sala. Foto: Juan Mabromata/Ritzau Scanpix

- Han var min spiller, så at deltage i dag var det eneste rigtige.

- Familie sætter det hele i perspektiv. Familie er det vigtigste. Alt her i dag har vist, hvor vigtigt det er, sagde Neil Warnock i forbindelse med bisættelsen.

Begravelsen fandt sted næsten en måned efter, at flyet med fodboldspilleren og piloten David Ibbotson styrtede ned over Den Engelske Kanal 21. januar.

Myndighederne opgav i første omgang at finde flyet, men en privatfinansieret eftersøgning havde held til at lokalisere flyet og derefter at bjerge et lig, der viste sig at være Emiliano Sala.

Liget af piloten David Abbotson er stadig ikke blevet fundet, men hans familie har iværksat en crowdfunding kampagne, der skal samle penge ind til en eftersøgning og en eventuel bjergning.

