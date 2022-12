Familien med stort ønske: Sådan bør han hyldes

Før Pelé var nummer 10 bare et almindeligt rygnummer i fodboldverdenen.

Men siden 1958, da Edson Arantes Do Nascimento, eller bare Pelé, trak trøje nummer 10 over hovedet ved Brasiliens VM i Sverige, er rygnummeret blevet mere og mere mytisk i takt med Pelé renommé.

Nummer 10 blev herefter også fast inventar i Pelés klub, Santos.

Derfor appellerer Pelés familie nu kraftigt til Santos om at lade nummer 10 pensionere for altid. Som en hyldest til o Rei do Futebol efter hans død i en alder af 82 år.

Det rapporterer den brasilianske tv-station Globo om, ifølge Marca.

Fodboldlegenden blev 82. Foto: Mauro Pimentel/Ritzau Scanpix

Pelé spillede i Santos i perioden 1956-1974, hvor han scorede 619 mål i 638 kampe - alt afhængigt af hvordan man tæller op ...

For nylig annoncerede den brasilianske klub, at man ændrer logoet som en hyldest til Pelé. En kongekrone og to stjerner er nu en del af klubbens officielle logo. Stjernerne symboliserer de to Copa Libertadores-titler, Pelé var med til at sikre klubben i 1962 og 1963.

Så mon ikke Santos kommer til at opfylde familiens ønske om rygnummeret, selv om der findes personer i klubben, der mener, at nummer 10 er blevet for signifikant til at blive pensioneret.

I øjeblikket bæres nummer 10 i Santos af venezuelanske Yeferson Soltedo.