Fan giver 1,1 mio

Det betaler sig at have loyale fans.

Det kan den brasilianske fodboldklub Internacional konstatere, efter at en tilhænger har doneret én million brasilianske real (cirka 1,1 millioner kroner) til klubben.

Det giver nemlig Internacional mulighed for at have højrebacken Rodinei med, når den møder Flamengo søndag. Her kan en sejr sikre Internacional klubbens første mesterskab siden 1979.

Rodinei er nemlig udlejet fra Flamengo til Internacional. De to klubber har en aftale om, at sidstnævnte skal betale førstnævnte en sum på netop en million real, hvis højrebacken skal kunne spille mod den klub, der ejer ham.

Det er Elusmar Maggi Scheffer, som angiveligt er en velhavende landmand, der har doneret beløbet til Internacional. Der følger ingen forpligtelser med pengene, lyder det fra klubben i en udtalelse ifølge Reuters.

Internacional har ikke villet ud med, hvad pengene skal bruges til, men erkendte eksistensen af aftalen med Flamengo om Rodinei.

Der resterer to kamprunder i den brasilianske Serie A. Internacional ligger øverst med et enkelt point ned til Flamengo inden mødet mellem de to hold søndag.

