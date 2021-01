Fangede tyv på cykel: Nu er han dømt

Du kan opleve FC Barcelona direkte torsdag aften - Se Copa del Rey i Ekstra Bladet+ lige her

Den svenske landsholdsspiller er ikke kun hurtig og opmærksom på at lukke rum ned, når han spiller på Old Trafford.

Også uden for banen leverer han.

Da Victor Lindelöf var hjemme i Sverige i august, stjal en mand på en cykel en håndtaske fra en 90-årig kvindes rollator.

Lindelöf satte efter ham og fangede ham.

Hændelsen fandt sted midt på dagen i det centrale Västerås uden for Stockholm.

Den 28-årige tyv, der forsøgte at flygte er i Västmanlands tingret, blevet dømt for groft tyveri og mindre narkotikaforseelser.

Det skriver svenske Aftonbladet.

Svenskeren har her styr på Sadio Mané. I sommer havde han ganske godt styr på en tyv i de svenske gader. Foto: Michael Regan/Ritzau Scanpix

Manden skal betale 5000 svenske kroner (3686 danske kroner) til offeret, mens han er blevet dømt til prøvetid.

Ifølge dommen gav det 90-årige offer Kerstin sin forklaring af episoden.

- Hun kaldte på hjælp og to personer ved navn Jessica og Victor kom for at møde hende. Jessica havde taget et foto af cyklisten, som hun viste til Victor.

- Victor løb efter cyklisten. Så kom et par politibiler. Et øjeblik senere vendte Victor tilbage med en person, som de andre sagde var røveren.

Hun har også tidligere rost Lindelöf.

- Han var utrolig. Han løb over gangbroer og vægge. Det så ud til, at han havde fantastisk styrke og form.

Lindelöf forklarer, hvordan han oplevede det.

- Alt gik meget hurtigt. Jeg tænkte ikke meget. Jeg ville bare hjælpe med at få hendes taske tilbage, og hvad hun havde i den. Det var ikke andet end det, jeg ville bare hjælpe.

De skal redde Brøndbys fremtid

Fra kæmpe sensation til kæmpe nedtur