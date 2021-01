Fans betaler løn på sms: - Hjælp os

Fansene i Fenerbahce bliver opfordret til at støtte økonomisk på sms for at kunne betale Mesut Özils løn

Søndag gjorde Fenerbahce det endelig officielt, at de havde hentet den tyske superstjerne Mesut Özil i Arsenal.

Men tyskerens løn er tilsyneladende lidt mere, end Fenerbahce egentlig har råd til, og de har nu startet en sms-kampagne, hvor klubbens fans kan støtte økonomisk.

- Vi har en anmodning til vores fans. Fortsæt med at hjælpe os, vi er også afhængige af din finansielle støtte, siger Fenerbahce-præsident Ali Koc ifølge Talksport.

- På dagen for hans underskrift vil jeg bede jer om at slå rekorden. Med en sms-kampagne. Måske 300.000, 500.000 eller måske en million sms'er i alt. Denne støtte vil være god for os, siger Koc.

Özil tjente i Arsenal omkring tre millioner kroner om ugen, men menes i den tyrkiske hovedstad at være gået 80 procent ned i løn, så han kun får omkring 30 millioner kroner om året over tre og et halvt år.

Özil til første træning i Fenerbahce, og han reklamer altså for det alle ved - husk at købe din avis... Foto: FENERBAHCE. ORG/Ritzau Scanpix

Heldigvis var der ved tyskerens ankomst til Tyrkiet allerede 300.000 fans, der fulgte hans privatfly, og Fenerbahce er en af de mest populære klubber i Tyrkiet.

Fenerbahce ligger i øjeblikket nummer tre i den tyrkiske liga. Får de held med støtten fra fansene, kan de se frem til 17 kroner pr. sms.

32-årige Mesut Özil nåede mere end 250 kampe for Arsenal efter skiftet fra Real Madrid tilbage i 2013. I 2014 blev han verdensmester med Tyskland, men de seneste par sæsoner har han meldt afbud til landsholdet og har også haft det svært i Arsenal, som han ikke har spillet for siden marts.

Mesut Özil sugede penge ud af Arsenal.

