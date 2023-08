FCK glipper Delaney

Thomas Delaney rejser mandag til Anderlecht for at gennemgå lægetjek og skifte på en lejeaftale

FC København stod klar i kulissen til at hente Thomas Delaney på en lejeaftale.

Men det kommer ikke til at ske i sommervinduet.

For det virker tilsyneladende ikke til, at FCK er så vilde med at hente klubikoet hjem her og nu.

Mandag rejser den 31-årige danske landsholdsspiller fra Sevilla til Anderlecht for at gennemgå lægetjekket i forbindelse med et skifte til den belgiske traditionsklub, ifølge Ekstra Bladets oplysninger.

Nu kan Delaney se frem til at arbejde sammen med Brian Riemer som cheftræner og Jesper Fredberg, der er sportschef i klubben.

Thomas Delaneys karriere kørte i bakgear i foråret. Nu udlejes han til Anderlecht, hvor han skal finde kampformen igen. Foto: Jens Dresling.

Alle detaljer er angiveligt forhandlet på plads mellem de to klubber. Det betyder, at Anderlecht lejer danskeren i resten af sæsonen med en købsoption.

Thomas Delaney har to år igen af sin aftale med Sevilla, men danskeren har ingen fremtid i klubben og derfor har det været afgørende for ham at finde noget nyt, så han stadig kan være landsholdsaktuel.

FC København har været på banen. Sportsdirektør Peter Christiansen har på ingen måder været interesseret i at købe Delaney, men også ude på en lejeaftale.

Udgangspunktet fra Sevilla var også et salg, men med sparsom spilletid de seneste otte måneder har klubben også måtte indse, at det har været et vanskeligt projekt at sælge en snart 32-årige midtbanespiller uden kontinuerlig spilletid på topplan.

Thomas Delaney spillede i foråret sammen med Kasper Dolberg i Hoffenheim. Nu bliver de genforenet i Anderlecht.

Det er uklart, hvor meget Anderlecht betaler for Delaney, men alt tyder på, at belgierne kan nøjes med at betale størstedelen af lønpakken, så Sevilla får dækket de fleste af omkostningerne.

Anderlecht har sikret sig en købsoption næste sommer, hvor Delaney altså blot har ét år igen af sin aftale med Sevilla.

Thomas Delaney kan debutere for Anderlecht lørdag, når de møder Charloeroi.

Med det forestående skifte til Anderlecht er det sværere at se Delaney slutte karrieren i FC København.

Næste sommer er han på vej mod 33, og her kan FCK måske komme på banen, hvis de kan få ham kvit og frit samtidig med, at Anderlecht springer fra.

Men der er lang tid til næste sommer. Nu skal Delaney først have karrieren tilbage på sporet.