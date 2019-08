FCK runder 30.000 tilskuere til storkamp

FC København kan tirsdag spille sig i et europæisk gruppespil for 13. gang ud af de seneste 14 forsøg, og det kræver samlet avancement mod Røde Stjerne fra Serbien.

Hvis løverne går videre, er de som minimum sikret Europa League-deltagelse, men der kan også stå Champions League på menuen i efteråret - det kræver en samlet triumf mod Young Boys i næste runde.

Den enorme betydning af tirsdagens kamp er også gået op for de fodboldglade indbyggere i hovedstaden, hvor mange har besluttet sig for at bruge aftenen på at tage en tur i Telia Parken.

Kan brandvarme Jonas Wind og FCK sikre sig videre avancement tirsdag aften? Foto: Lars Poulsen.

FC København oplyser, at der mandag aften er blevet solgt over 30.000 billetter til opgøret, og dermed bliver der altså en fantastisk ramme om tirsdagens Champions League-kvalifikationskamp.

FCK har åbnet for flere afsnit på Øvre A-afsnittet, så det er stadig muligt at få billetter til kampen.

Der er kickoff mellem FC København og Røde Stjerne klokken 20.00. Det første opgør i Beograd endte 1-1. Ekstra Bladet dækker braget live.

Historien er med FCK FCK har gode erfaringer med kampe i tredje kval-runde til Champions League. Faktisk har klubben hele syv gange klaret sig forbi den forhindring, der sikrer et europæisk gruppespil – enten Europa League eller Champions League: 2009: Vinder samlet 3-1 over Stabæk 2010: Vinder samlet 3-2 over Bate Borisov 2011: Vinder samlet 3-0 over Shamrock Rovers. 2012: Vinder samlet 3-2 over Club Brügge. 2014: Vinder samlet 2-0 over Dnipro 2016: Vinder samlet 4-1 over Astra Giurgiu. 2017: Vinder samlet 4-2 over Vardar Skopje

