FCM-bomber på vej til Italien

FC Midtjyllands Gustav Isaksen er godt på vej til at blive ny spiller i Lazio

Sidste sæsons Superliga-topscorer, Gustav Isaksen, er få skridt fra et skifte til italienske Lazio.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger lyder danskerens prisskilt på et stykke over 100 millioner kroner, men Lazio har i første omgang afgivet et bud, der ligger i omegnen af 75-80 millioner kroner.

De oplysninger bakkes op af transferjournalisten Gianluca Di Marzio, der melder om en femårig aftale og en pris på mellem 75 og op til 89 millioner kroner.

Ifølge ham har de to parter indledt den formelle del af aftalen, så den kan være være plads inden mandag, så den 22-årige dansker kan komme til lægetjek i Rom, hvilket også stemmer overens med de oplysninger Ekstra Bladet har.

FC Midtjylland-direktør, Claus Steinlein, har tilbage i juni udtalt til Viaplay, at de forlangte omkring 135 millioner kroner for deres topscorer, der klaskede 18 mål ind i Superligaen i sidste sæson.

Dengang var der ifølge Steinlein også flere Premier League-klubber, som har henvendt sig angående Gustav Isaksen.

Men nu ser det altså ud til at blive Serie A, hvor også AC Milan og Atalanta har været meldt interesseret i den adrætte offensivspiller.

Der ligner dog Lazio, der trækker det længste strå i kampen om Gustav Isaksen.